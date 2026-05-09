El Celta, a convertir en real la final a cuatro en Navia

El Celta Femxa Zorka recibe esta tarde (19:00) en el pabellón de Navia al Bosonit Unibasket en la eliminatoria de cuartos por el ascenso de categoría. Las viguesas llegan a este partido con los diez puntos de ventaja logrados la semana pasada en Logroño (50-60), por lo que incluso perdiendo por menos de esa diferencia, el equipo celeste estará la semana pasada jugando de nuevo en Navia por el ascenso.

El equipo celeste se entrenó con normalidad a lo largo de la semana. Tanto jugadoras como cuerpo técnico son conscientes de que un exceso de confianza se puede pagar caro, por lo que quieren afrontar el partido pensando que empiezan de cero y no tienen ese colchón de diez puntos.

No cabe duda de que el equipo va a tener el apoyo desde la grada, ya que el club anunciaba ayer que ponía a la venta las últimas cien entradas disponible.

Cristina Cantero afirmaba tras el último entrenamiento de la semana: «Vamos a por el partido de vuelta de playoff. Estamos muy ilusionadas y con muchísimas ganas de poder jugarlo y de dar ese paso tan importante que es poder jugar una final four».

«Creo que será un partido muy difícil», apunta Cantero, «tal y como lo fue en la ida, donde ambos equipos estuvimos bien a nivel defensivo. Nos pusieron las cosas muy complicadas y quizá el nivel de acierto de los dos equipos no fue tan elevado como nos hubiese gustado a los entrenadores».

La preparadora celeste indicó que para ella la clave del partido de esta tarde va a estar «un poco en la misma línea. Será un partido difícil ante un equipo que te rompe los sistemas, que tiene muchísima actividad y que es capaz de cerrarte y colapsar muy bien la pintura, pero que luego llega rápido a la salida de los tiros. Ellas atrás están muy bien trabajadas, muy bien entrenadas, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ese que hemos venido haciendo. Sabemos que desde el control del rebote ofensivo, en donde ellas son muy buenas y hay que reconocerlo, nosotros debemos controlar nuestro rebote y marcar el ritmo del partido. Cuando lo hacemos, creo que nos imponemos; cuando no, sufrimos. Lo que espero es que esos puntos de bajón que tenemos, que se traducen en pérdidas y regalos un poco absurdos, no ocurran. Nuestra gente y nuestro pabellón apretarán y nos ayudarán. A partir de ahí, debemos sacar el partido por lo civil o por lo criminal». n

PABELLÓN: Navia.

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HORA: 19:00.