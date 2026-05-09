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Voleibol

El Avinza Vigo, a por el título nacional júnior

Los olívicos superan al Unicaja Almería y jugarán la final contra el Barcelona

Celebración viguesa.

Celebración viguesa.

R. V.

No concluye el sueño del Avinza Vigo en el Campeonato de España Júnior de voleibol, que se está disputando en Almendralejo. Los olívicos, pese a medirse a las grandes canteras estatales, han logrado clasificarse para la final.

El equipo que dirigen Diego Taboada y José Antonio Sanz derrotó ayer al Unicaja Almería por un claro 3-1 (18-25, 21-25, 27-25, 29-31). De hecho, los jóvenes cometieron el pecado de relajarse tras el 2-0, pero lo enmendaron en el siguiente set. El Avinza concluyó con dos juveniles y un cadete sobre la cancha.

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Una acción del encuentro.

Una acción del encuentro. / CV Vigo

La final se disputa a partir de las 12:00 contra el Barcelona, que se impuso al Cisneros de Canarias por 3-0 (25-19, 25-16, 25-22). El Avinza Vigo contará con el apoyo de un grupo de aficionados.

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