El Avinza Vigo, a por el título nacional júnior

No concluye el sueño del Avinza Vigo en el Campeonato de España Júnior de voleibol, que se está disputando en Almendralejo. Los olívicos, pese a medirse a las grandes canteras estatales, han logrado clasificarse para la final.

El equipo que dirigen Diego Taboada y José Antonio Sanz derrotó ayer al Unicaja Almería por un claro 3-1 (18-25, 21-25, 27-25, 29-31). De hecho, los jóvenes cometieron el pecado de relajarse tras el 2-0, pero lo enmendaron en el siguiente set. El Avinza concluyó con dos juveniles y un cadete sobre la cancha.

Una acción del encuentro. / CV Vigo

La final se disputa a partir de las 12:00 contra el Barcelona, que se impuso al Cisneros de Canarias por 3-0 (25-19, 25-16, 25-22). El Avinza Vigo contará con el apoyo de un grupo de aficionados.