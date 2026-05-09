Abierta la inscripción en Vigo en Xogo

La Agrupación Deportiva Vigo, organizadora de la competición recreativa Vigo en Xogo de baloncesto, fútbol sala y fútbol siete, ha abierto hasta el 4 de junio el periodo de inscripción para la temporada 2026-2027. Todos los equipos, tanto antiguos como nuevos, se pueden bajar las normas de la plataforma Mygol. vigoenxogo.mygol.es.