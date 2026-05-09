Polideportivo
Abierta la inscripción en Vigo en Xogo
La Agrupación Deportiva Vigo, organizadora de la competición recreativa Vigo en Xogo de baloncesto, fútbol sala y fútbol siete, ha abierto hasta el 4 de junio el periodo de inscripción para la temporada 2026-2027. Todos los equipos, tanto antiguos como nuevos, se pueden bajar las normas de la plataforma Mygol. vigoenxogo.mygol.es.
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- El metal de Pontevedra vuelve a la calle por su convenio: primera jornada de huelga
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
- Sanidade descarta que la niña de once años de Ourense falleciese por meningitis
- El copropietario de Vegalsa estrena su primera promoción inmobiliaria con 14 viviendas en Vigo y ultima dos más de alto diseño en la ciudad