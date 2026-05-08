El Valinox Novás da el primer golpe en la fase de ascenso

VALINOX NOVÁS, 29 – 24, CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL 29. VALINOX NOVÁS: Yago Santomé, Iago Flores, Xurxo Rivas (9), Pedro Teles (6), Nicolás López (2), José Leiras (1), Martín Davila (6), Rubén Fernández (1), Rubén López, Diego Prada (3), Héctor Gil (1), Isma Gómez, Yasir Martínez, Miguel Laguna, Daniel Peiró. 24. CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL: Sinue Laborda (3), Lucas Andrés Lozano (3), Jaime Romero (3), Víctor Cartagena, Juan Urdiales (2), Alex Winterbottom, Julen Max, David Mauricio (3), Torres, Cristian Remeseiro, Mateo Palacio (4), Gustavo Delgado (2), Valiente, Héctor Cantón (2), Luis Jover, José Padilla (2). ÁRBITROS: Jordi Pinilla y Eric Deiros. Descalificaron con roja al local Isma Gómez (25:06) y al visitante Julen Max (59:34). Además, excluyeron dos minutos a Yago Santomé, Xurxo Rivas (Novás), Juan Urdiales, Alex Winterbottom, Julen Max, Valiente, Héctor Cantón (Romo). PARCIALES: 3-0, 3-3, 5-5, 7-7, 9-9, 10-11 (descanso), 13-14, 18-15, 20-17, 22-18, 25-23, 29-24 (final). INCIDENCIAS: Primera jornada de la fase de ascenso a División de Honor Plata Masculina, disputada en el Pavillón Municipal do Rosal. Fantástico ambiente en las gradas.

El inicio soñado para la fase de ascenso. El Valinox Novás ganó al Romo, en un choque duro y complicado a ratos, pero también brillante y emocionante. Después de una primera mitad más ajustada, el equipo dirigido por Guillermo Artime se impuso con claridad en una fantástica segunda parte. Ahora, a por el segundo asalto.

El Novás comenzó muy bien el partido, intenso y con un Héctor Gil inconmensurable en portería, que le permitió arrancar con un parcial de 3-0 en los primeros cinco minutos. Pero el Romo siguió a su ritmo, sin ceder en defensa y aprovechando cada oportunidad para recortar distancias. Así, avanzaba el choque con el Novás mandando con distancias mínimas de uno o dos goles y el conjunto vizcaíno a un pasito, sin alejarse, pero sin poder superar al conjunto local. Hasta el minuto 25. Fue una acción complicada para el equipo de O Rosal, ya que en una contra, el Romo se puso por delante y además perdió a Isma Gómez con una descalificante.

En estos minutos finales, fue el conjunto visitante el que pasó a controlar el partido y se puso dos arriba, teniendo la última posesión a falta de 11 segundos para ampliar la distancia. Pero cometieron un error en el pase y Héctor Gil marcó a portería vacía: 10-11, al descanso.

En la salida, Telles igualó de forma casi inmediata y el partido, volvía a empezar. Pero parecía que el descanso había reactivado a los locales, que salieron muy enchufados y, aunque las distancias eran mínimas, se notaba una mayor intensidad en el Novás. Hasta que en el minuto 39, una exclusión del Romo permitió al Novás un parcial de 4-0, con varias acciones consecutivas marcando a portería vacía aprovechando que su rival jugaba sin portero, (19-15, min. 41). Parecía que se rompía el partido, pero dos imprecisiones en el equipo local permitieron un parcial de 0-2.

Pero el partido había cambiado. El Valinox Novás siguió firme, seguro, convencido de sus posibilidades y con la ayuda de la grada. Así, logró ponerse 22-17, lo que obligó al Romo a buscar alternativas, pasando a jugar sin portero en ataque. Y ahí entró un período un poco loco, con intercambio de goles, muchos errores en ataque que eran compensados con enormes paradas de Héctor Gil.

Las pérdidas del Novás se convertían en goles muy fáciles a la contra del Romo, ante un Novás que no replegaba demasiado bien y a falta de cinco minutos para el final, el conjunto vizcaíno logró ponerse 25-23. Pero esa victoria no se le iba a escapar al conjunto de O Rosal, que tiró de inteligencia en estos últimos minutos y aumentó las distancias hasta el 29-24 final.

Hoy (19:00), el Novás se enfrentará al Cantera Sur, que ayer perdió ante el Zamora (26-28).