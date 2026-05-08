El Valinox Novás se agarra a su gente en busca de su sueño

O Rosal ya está preparado para este fin de semana lleno de balonmano, emoción y nervios. Porque llegó el momento decisivo. Después de una Liga regular espectacular, el Valinox Novás se juega toda la temporada en un fin de semana y tres partidos intensos y duros, aunque con el respaldo de jugar ante su gente.

El entrenador Guillermo Artime contará con casi todos sus jugadores. Sólo tendrá la baja de Bruno Vázquez, que se fracturó el codo en Lanzarote y se enfrenta a una larga recuperación. Ante esta importante ausencia, el club ha incorporado a Dani Peiró, procedente de OAR Gracia Sabadell, para ayudar en una fase de ascenso, en la que todos los integrantes de la plantilla son importantes, ante el gran esfuerzo físico que supone jugar tres partidos en tres días.

Artime destacó la calidad de los rivales e insistió en la necesidad de afrontar cada partido con la máxima concentración. Esta tarde se enfrentarán al BM Romo, vasco, que “juega con un ritmo muy alto y nos va a exigir mucho a nivel físico. Además, cuenta con jugadores determinantes que han jugado en categorías superiores. Es un lobo disfrazado con piel de cordero, pero yo creo que es igual de favorito que nosotros”, afirmó Artime.

El sábado el rival será el Cantera Sur, un equipo duro sobre todo en el aspecto defensivo: “Destaca por un físico portentoso; en defensa es uno de los más equipos difíciles de batir, y eso se ve en que siempre sus partidos tienen marcadores bajos. En ataque cuenta con jugadores muy desequilibrantes, como José Bravo, Iván Monteiro, Jabato… Tienen buena metralla”, destacó el técnico del Novás.

Y el sector finalizará contra el Zamora, “un equipo muy experimentado, que repite casi al cien por cien la plantilla que el año pasado, en Córdoba, estuvo a punto de ascender. Sabemos es un equipo que vendrá a por todas y que nos pondrá las cosas muy difíciles”.

“La clave estará en el juego colectivo, en ser un equipo capaz de sufrir e imponer nuestro ritmo de juego y nuestro modelo sobre el resto, así como afinar en los pequeños detalles para que caiga de nuestro lado”, aseguró el preparador del Novás, que está deseando ver el pabellón lleno y cerrar una temporada excepcional con el premio del ascenso, que les permitiría regresar a Plata, sólo una temporada después del descenso. n

PISTA: O Rosal.

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