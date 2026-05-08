El Náutico de Vigo acoge la Copa de España de Optimist

Fin a los ensayos. Ahora empieza lo serio. La Copa de España de Optimist, que cuenta con el patrocinio de Concello de Vigo, Deputación de Pontevedra y Xunta de Galicia, comienza este viernes y se prolongará hasta el domingo, con la Ría de Vigo como escenario natural y bajo la organización del Real Club Náutico de Vigo.

Es éste el primer evento deportivo de gran calado dentro del Plan Estratégico 120 que días atrás presentó el presidente Tone Pérez de forma oficial. El club sabe que el futuro de la vela pasa por esta clase internacional y se ha esmerado en organizar un campeonato de alto nivel.

Un total de 155 regatistas de once comunidades autónomas -y más de cuarenta clubes náuticos del país- se han inscrito en este evento. Algunos llevan en Vigo desde el fin de semana pasado, en el que participaron en la Regata ABANCA. Después, el goteo de llegadas ha sido constante. De hecho, la ría ha sido escenario de entrenamientos diarios de todos los equipos, mientras el Náutico y sus alrededores se han convertido en un hervidero de regatistas y barcos.

Este jueves, jornada de control de equipamiento y presentación de documentación, el desfile oficial por los jardines de As Avenidas, con abanderados de todas las comunidades autónomas, ha llevado la fiesta de la vela a tierra, captando el interés de las numerosas personas que estaban paseando o disfrutando de la zona y dando un extraordinario colorido al Náutico y alrededores en una tarde, además, soleada.

La flota promete un espectáculo competitivo superior. El vigente campeón copero, Pablo López (RCN Valencia) figura entre los inscritos. También los actuales campeones nacionales, Daniel Capa (CN s’Estanyol) y Valentina Belso (RCN Torrevieja).

Tras el desfile, el segundo de estas características que Tone Pérez vive en Vigo, primero como presidente de la sociedad, José Luis Ríos, joven regatista del Náutico, deseó “lo mejor” a la flota, “que reine el juego limpio en la competición, la buena convivencia y que el mejor recuerdo de estos días sea el de los momentos vividos, tanto en el agua como en tierra”.

Tone Pérez, que estuvo acompañado por autoridades políticas y navales, también subrayó que “he sido regatista y sé de la importancia de regatas de este tipo. Disfrutad de la buena convivencia, de vuestro paso por el Náutico y por Vigo”. Precisamente como regatista, el dirigente vigués ya disfrutó de un desfile similar en 2022, en el Mundial de Vaurien en Vigo; él era presidente de AsVaurien España.

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La flota está convocada todos los días a las 11:00 horas. La primera jornada los regatistas han quedado distribuidos en dos grupos, amarillo y rojo. Se han programado nueve pruebas, tres diarias, con entrada de descarte a partir de la cuarta manga y validez de la Copa de España con dos regatas disputadas.