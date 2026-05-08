El Helvetia Saeplast Cañiza busca su ascenso en casa

Y si en O Rosal están de fiesta, que decir de A Cañiza, que acoge la fase de ascenso a División de Honor Oro Femenina. El Helvetia Saeplast Cañiza se enfrentará a Errotabarri de Ermua, Balonmano Marni de Valencia y Helvetia Montequinto de Sevilla, en una fase muy dura y ajustada.

En el equipo local los nervios están controlados y el grupo dirigido por Isma Lago está disfrutando de estos últimos entrenamientos: “El equipo ha entrenado muy bien, enchufadas, hasta ahora gestionando bien los nervios. Somos conscientes de que el reto es mayúsculo, los rivales que vienen son de mucho nivel… Creo que nos tocó el grupo más complicado”, afirmó Lago, pero esa dificultad no apaga la ilusión de las locales: “porque nosotros tenemos algo que los demás equipos no tienen, que es el apoyo de todo un pueblo, de nuestra gente. Y eso nos va a ayudar a sacar algo extra”.

Isma afirma que ganar el primer partido es clave y esta tarde se estrenan ante el BM Marvi. “Es un equipo muy rápido, veloz, tanto al contraataque como en juego posicional. Destacan principalmente por sus primeras líneas y su pivote”.

Montequinto (segundo clasificado del grupo D) es un equipo que usa en muchas fases del partido 4 primeras líneas, algo que no es usual y a lo que no se ha enfrentado el Cañiza en toda la liga, por lo que una de las claves del choque será contrarrestar esa novedad. Además, cuenta con jugadoras internacionales en categorías inferiores, muy potentes.

El sector finalizará el domingo contra el Errotabarri vasco (campeón del grupo B), un conjunto de mucho nivel, que consiguió la clasificación para la fase de ascenso de forma holgada. Destaca principalmente su central, que es muy buena en el uno contra uno. n

PISTA: Pabellón Municipal de A Cañiza.

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