Balonmano
El Helvetia Saeplast Cañiza busca su ascenso en casa
Arranca la competición el viernes ante el Balonmano Marvi en busca de conseguir su presencia en División de Honor Oro
M.Aonso
Y si en O Rosal están de fiesta, que decir de A Cañiza, que acoge la fase de ascenso a División de Honor Oro Femenina. El Helvetia Saeplast Cañiza se enfrentará a Errotabarri de Ermua, Balonmano Marni de Valencia y Helvetia Montequinto de Sevilla, en una fase muy dura y ajustada.
En el equipo local los nervios están controlados y el grupo dirigido por Isma Lago está disfrutando de estos últimos entrenamientos: “El equipo ha entrenado muy bien, enchufadas, hasta ahora gestionando bien los nervios. Somos conscientes de que el reto es mayúsculo, los rivales que vienen son de mucho nivel… Creo que nos tocó el grupo más complicado”, afirmó Lago, pero esa dificultad no apaga la ilusión de las locales: “porque nosotros tenemos algo que los demás equipos no tienen, que es el apoyo de todo un pueblo, de nuestra gente. Y eso nos va a ayudar a sacar algo extra”.
Isma afirma que ganar el primer partido es clave y esta tarde se estrenan ante el BM Marvi. “Es un equipo muy rápido, veloz, tanto al contraataque como en juego posicional. Destacan principalmente por sus primeras líneas y su pivote”.
Montequinto (segundo clasificado del grupo D) es un equipo que usa en muchas fases del partido 4 primeras líneas, algo que no es usual y a lo que no se ha enfrentado el Cañiza en toda la liga, por lo que una de las claves del choque será contrarrestar esa novedad. Además, cuenta con jugadoras internacionales en categorías inferiores, muy potentes.
El sector finalizará el domingo contra el Errotabarri vasco (campeón del grupo B), un conjunto de mucho nivel, que consiguió la clasificación para la fase de ascenso de forma holgada. Destaca principalmente su central, que es muy buena en el uno contra uno. n
PISTA: Pabellón Municipal de A Cañiza.
HORA: 21:00 (hoy).
- Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
- Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis
- Y ahora que Seila es canción...
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- Una nueva app educativa sustituirá a abalarMóbil en Galicia e integrará matriculación y pagos
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores gallegos nacidos entre 1956 y 1961