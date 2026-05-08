El Guardés enciende la esperanza

23 Replasa Beti-Onak (9+14): Kelly Fonkeng (2), Mica Casasola (1), Graciela García, Lucía Zamora (1), María Brasil (1), Isa Fernández-Agustí (4), Aileen Ripa, Olaia Luzuriaga (p.), Macarena Sans (6), Almudena Gutiérrez (1), Libe Arruabarrena, Patricia Encinas (p.), Laida Urbitarte (1), Nerea Canas (5) y Mariana Costa (1). 27 Mecalia Atlético Guardés (10+17): Sabina Mínguez (p.), África Sempere (4), Jazmín Mendoza, Blazka Hauptman (3), Lorena Téllez, Cecilia Cacheda (3), María Palomo (1), Rosane Serrano, Elena Martínez (2), Cristina Cifuentes, Carme Castro (4), Nerea Gil, Ariana Portillo, María Sancha (3), Ania Ramos (6), Amandine Balzinc (p.). Marcador cada cinco minutos: 0-1, 3-1, 5-3, 7-5, 8-7, 9-10, 12-14, 14-16, 16-18, 19-22, 22-25, 23-27. Árbitros: Miquel Florenza y Jordi Ausas. Amonestaron con tarjeta amarilla a la local Almudena Gutiérrez y excluyeron con dos minutos a las locales Kelly Fonkeng, Isa Fernández-Agustí y Almudena Gutiérrez y a las visitantes Blazka Hauptman, África Sempere y Carme Castro. Incidencias:Partido de cuartos de final del play-off de la XLVII Copa de S. M. La Reina, disputado en la plaza de toros de Illunbe – Donostia Arena (San Sebastián).

Levantarse es muy sencillo, o lo parece, en los discursos enlatados y en las charlas motivadoras. Luego lo complicado es hacerlo en la pista, en el campo, en la vida. El Mecalia Guardés, único representante gallego en la fase final de la Copa, iniciaba su camino ayer con la herida demasiado reciente de su eliminación liguera a manos del Porriño. En A Sangriña, donde más duele además. Un palo terrible al que el calendario apenas concedía periodo de luto. La Copa se convertía como un lugar perfecto para el desquite inmediato, para llenar de nuevo el depósito de ilusiones de la temporada que, pese a la eliminación liguera, ya está bastante cubierto con la final de la EHF European Cup que disputarán en unas semanas.

Al menos durante unas horas la ilusión copera del Guardés se refuerza después de que el equipo de Ana Seabra superase con facilidad al Beti Onak en su toma de contacto con Illumbe, el inmenso recinto en el que el Bera Bera vuelve a ejercer de anfitrión. Las gallegas se enfrentarán hoy (16:15 horas) al Rocasa en busca de un sitio en la final del domingo. Ayer se cargaron de razones para creer. En el duelo de «deprimidos» (las navarras también se despidieron de la Liga el pasado fin de semana) el Mecalia Guardés demostró más espíritu y sobre todo encontró la fluidez que le ha faltado en otros muchos momentos de la temporada. La solución de Ana Seabra de atacar con siete, pese al riesgo de conceder algunos goles sencillos como así sucedió, fue mano de santo para las guardesas que durante buena parte del partido atacaron con frescura y fabricaron situaciones cómodas para que buena parte de sus jugadoras contribuyesen en la anotación. Esta vez no hubo baches ni crisis que pusiesen en peligro la victoria. Cuando establecieron una ventaja cómoda en el segundo tiempo de cuatro goles de ventaja ya no dejaron que el Beti Onak, pese a sus desesperados intentos, volviesen a entrar en danza. Portazo defensivo (bien en la portería y buenas piernas para provocar innumerables errores de las navarras) y asunto zanjado.

A la solución decisiva llegó el Guardés después de un comienzo mucho más complicado. Le costó a las gallegas llegar a su plan ideal.El comienzo se pareció mucho al que han mostrado en ese tramo de la temporada en la que resultaba un drama llegar a veinte goles. Atasco en la circulación, pérdidas y algunas malas decisiones que permitieron al Beti Onak tomar sus primeras ventajas. Cacheda sufría para encontrar el pase y eso levantó el ánimo de las navarras que se fueron de salida (5-2) mientras Balznic era la mejor de las guardesas. La situación era inquietante, pero no eterna. Mediado el primer tiempo Ana Seabra recurrió al ataque con siete jugadoras y eso premitió al Guardés imprimir un ritmo goleador que comprometió al Beti, mucho más fallón y con problemas en defensa para cerrar las vías de acceso al Guardés que volteó el marcador para irse al descanso por delante (9-10).

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Las navarras tuvieron tanto tiempo en el descanso para planificar la forma de atacar que se atropellaron. Sus cuatro pérdidas de salida las aprovechó el Guardés para estirarse en el marcador de la mano de Ania Ramos y de Cacheda, que se sintió liderada para pasar y para anotar (12-15). El Beti trató de subirse al tren goleador de las gallegas, pero les resultaba muy complicado. Cacheda ordenaba y siempre encontraba socios para dar continuidad al juego y anotar. Ania Ramos y Carmen Castro fueron un tormento en el extremo, María Sancha era indetectable con sus penetraciones y Sempere siempre tuvo la inteligencia para encontrar el espacio desocupado. El 19-23 del minuto cincuenta era media sentencia del partido que en sus últimos minutos, con el Beti a la desesperada, las gallegas supieron jugar con inteligencia y serenidad.