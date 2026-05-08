El Guardés y el deseo de enmienda

Arranca la fase final de la Copa de la Reina en San Sebastián. El Mecalia Guardés se estrena con el orgullo aún tocado después de que el pasado fin de semana el Porriño les despidiese de la Liga a las puertas de las semifinales. Una de esas derrotas que dejan una herida profunda en un vestuario que siempre pone el horizonte muy alto.

La Copa de la Reina se presenta como la mejor enmienda posible. Solo unos pocos días después, lo que demostrará su capacidad de encaje, el conjunto de Ana Seabra se pone en marcha en este torneo tan excitante como sorprendente. Tres días de balonmano, ocho equipos, la ilusión de disputar tres partidos, un título no tan lejano como pudiera parecer. En la Copa siempre suceden cosas: resucitan unos, desfallecen otros. El Guardés se estrena esta tarde con un rival muy peligroso, el Beti-Onak que ya fue su verdugo en la edición de la temporada pasada, un conjunto que tal vez no ha sido capaz de estar en la Liga a la altura de lo esperado pero que alberga también esperanzas de avanzar en el torneo. Las de Seabra juegan hoy el duelo de cuartos de final y si pasan les espera el sábado el ganador del Rocasa-Granollers.

A San Sebastián, donde el Bera Bera ejerce de anfitrión y gran favorito, han viajado todas las jugadoras, con María Palomo ya recuperada de la leve fisura en un dedo que la apartó de los dos últimos partidos, y con Cristina Cifuentes reincorporada por completo al día a día deportivo y esperando sumar minutos si todo va bien en el torneo.

“Debemos tener los pies en el suelo”, explicío ayer Ana Seabra en relación al duelo contra las navarras, llamando a “enfocarnos en un primer partido contra un Beti fuerte y con mucha calidad”, con el objetivo claro de “ser mejores que en la última Copa y pasar de este primer encuentro”. n

PISTA: Illumbe.

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