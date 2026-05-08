Baile
Milán, destino del Grupo Brooklyn de la escuela Muévete Dance Studio
El campeonato de danza urbana Europe Street Dance Cup, la cita italiana este domingo 10 de mayo con 60 grupos continentales
Integran el grupo vigués 19 bailarines, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, bajo la batuta de su directora, Raquel Rodríguez
El Europe Street Dance Cup, campeonato continental de danza urbana, es el destino del Grupo Brooklyn, de la escuela viguesa Muévete Dance Studio. Es un competición europea que se celebra en Milán este domingo 10 de mayo y en la que tomarán parte 60 grupos de Reino Unido, Alemania, Rumanía, Bulgaria, Hungría, España y, por supuesto, la anfitriona, Italia.
El Palazzetto dello Sport de Cornaredo es el marco elegido por los organizadores, actuando sobre su escenario el Grupo Brooklyn de Vigo, integrado por 19 bailarines, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, bajo la batuta de la coreógrafa y bailarina, Raquel Rodríguez.
La coreografía, con la que representarán a nuestro país, ha conseguido conquistar al Jurado de varios campeonatos a los que han asistido durante esta temporada, logrando un primer puesto y dos segundos premios, con becas en Suiza y España.
El Grupo Brooklyn estará acompañado en Milán por los familiares de sus componentes, animadores vitales en el fortalecimiento del estímulo en la competición de la Danza Urbana.
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- El metal de Pontevedra vuelve a la calle por su convenio: primera jornada de huelga
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
- Sanidade descarta que la niña de once años de Ourense falleciese por meningitis
- El copropietario de Vegalsa estrena su primera promoción inmobiliaria con 14 viviendas en Vigo y ultima dos más de alto diseño en la ciudad