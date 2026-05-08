Milán, destino del Grupo Brooklyn de la escuela Muévete Dance Studio

El Europe Street Dance Cup, campeonato continental de danza urbana, es el destino del Grupo Brooklyn, de la escuela viguesa Muévete Dance Studio. Es un competición europea que se celebra en Milán este domingo 10 de mayo y en la que tomarán parte 60 grupos de Reino Unido, Alemania, Rumanía, Bulgaria, Hungría, España y, por supuesto, la anfitriona, Italia.

El Palazzetto dello Sport de Cornaredo es el marco elegido por los organizadores, actuando sobre su escenario el Grupo Brooklyn de Vigo, integrado por 19 bailarines, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, bajo la batuta de la coreógrafa y bailarina, Raquel Rodríguez.

La coreografía, con la que representarán a nuestro país, ha conseguido conquistar al Jurado de varios campeonatos a los que han asistido durante esta temporada, logrando un primer puesto y dos segundos premios, con becas en Suiza y España.

El Grupo Brooklyn estará acompañado en Milán por los familiares de sus componentes, animadores vitales en el fortalecimiento del estímulo en la competición de la Danza Urbana.