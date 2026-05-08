Fútbol
La FIFA rompe tras 60 años con Panini y concede a Fanatics la licencia exclusiva para sus cromos a partir de 2031
La histórica empresa italiana ha estado a cargo de los coleccionables de la FIFA desde 1970, cuando lanzó el primer álbum de cromos durante el Mundial de México
EFE
La FIFA anunció este jueves la firma de un acuerdo con Fanatics, el gigante estadounidense de coleccionables deportivos, para que produzca en exclusiva sus cromos, pegatinas y cartas a partir de 2031, tras casi 60 años de relación con Panini.
"La FIFA y Fanatics acaban de ampliar su ya fructífero y diversificado marco de colaboración comercial al firmar un exclusivo acuerdo de concesión de licencias a largo plazo —surtirá pleno efecto en 2031— para coleccionables tanto físicos como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos", informó en un comunicado la FIFA.
El acuerdo entrará en vigor a partir de 2031 cuando concluya el acuerdo que el organismo internacional del fútbol mantiene con Panini. Esta empresa italiana ha estado a cargo de los coleccionables de la FIFA desde 1970, cuando lanzó el primer álbum de cromos durante el Mundial de México.
Según la FIFA, la colaboración con Fanatics traerá nuevos productos, como un programa de parches de camisetas que se integrarán en los cromos.
Esto ya sucede en las principales competiciones estadounidenses, donde Fanatics domina el mercado, y pone a la venta cromos con parches especiales empleados en los partidos por jugadores de la talla de LeBron James, en la NBA, Josh Allen, en la NFL, o Shohei Ohtani, en la MLB.
"Dentro del panorama deportivo, Fanatics es un auténtico referente de innovación en materia de artículos coleccionables. La marca ofrece a la afición una forma diferente y muy atractiva de acercarse a sus equipos y jugadores favoritos", explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en declaraciones recogidas por el comunicado.
Como parte del acuerdo, ambas partes informaron que Fanatics "ayudará a fomentar el fútbol juvenil a escala global mediante la distribución gratuita de coleccionables por un valor superior a 150 millones de dólares".
La FIFA ya colaboraba con Fanatics para la celebración del Mundial 2026, donde la marca de coleccionables ejerce como el operador oficial de venta minorista y de productos oficiales.
También patrocinará un festival en Nueva York previo a la final del Mundial, que fomentará la interacción con el público y donde se celebrarán las ruedas de prensa de los entrenadores y jugadores de los equipos finalistas.
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