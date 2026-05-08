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Bádminton

El Cíes empieza fuerte en Cartagena

Los tres jugadores del CB Cíes.

Los tres jugadores del CB Cíes.

R. V.

Cartagena acoge el Campeonato de España de bádminton. Gabriel Fernández está en cuartos tras ganar al vasco Lucas Bollo (21-19 y 21-15) y al andaluz Carreras (21-13, 10-21, 21-15). También Nikol Carulla, junto a Carmen Jiménez, tras ganar a las castellanas Calvo y Pereira (21-7, 21-7). Álvaro Moral es el tercer representante del CB Cíes.

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