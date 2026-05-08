El Cíes empieza fuerte en Cartagena

Cartagena acoge el Campeonato de España de bádminton. Gabriel Fernández está en cuartos tras ganar al vasco Lucas Bollo (21-19 y 21-15) y al andaluz Carreras (21-13, 10-21, 21-15). También Nikol Carulla, junto a Carmen Jiménez, tras ganar a las castellanas Calvo y Pereira (21-7, 21-7). Álvaro Moral es el tercer representante del CB Cíes.