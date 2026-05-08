Fútbol sala / Segunda RFEF
El Bembrive se despide como local volcado con Mauri
El club se une a la recaudación de fondos para ayudar al tratamiento del niño vigués
Las de Gael Madarnas apuran sus escasas opciones de play-off
Última jornada como local para el Bembrive FS en el grupo 1 de 2ª División femenina de fútbol sala. El quinteto que dirige Gael Madarnas se mide este sábado (19:00 horas, polideportivo municipal Vicente Álvarez) al cacereño Colegio San José en la vigésima novena jornada del campeonato.
El club que preside Manuel Martínez se ha volcado toda la semana, a través de sus redes sociales, en dar amplio eco al carácter solidario de este encuentro más allá de su interés deportivo, que también lo tiene.
Adhiriéndose a la campaña “Una cura para Mauri”, el conjunto verde pretende recaudar fondos que sirvan para financiar las investigaciones sobre la enfermedad de Alexander que Mauri padece. Los padres del niño confirmaron esta semana, tras su visita a la Entidad Local Menor de Bembrive, que dará el saque de honor del partido.
Con entrada a 5 euros, para los mayores de 15 años, y la creación de una fila 0 (número de cuenta ES68 20805086153040008895), el Bembrive FS aporta su granito de arena a esta causa solidaria a la que se han sumado varios de los propios patrocinadores privados del club.
En lo deportivo, y una vez disputados los tres partidos pendientes que afectaban a la lucha por los play-offs, las posibilidades de las viguesas siguen existiendo aunque sean pocas. El 1 de mayo, el Ence Marín goleó al San Pablo ibicenco (9-1) para situarse en la tercera plaza. Ya es matemáticamente inalcanzable. El Segosala, con dos partidos pendientes, sumó cuatro puntos en el puente del Primero de Mayo; firmó tablas en Ferrol ante el Valdetires (2-2) el viernes festivo y tumbó al San José (8-0) para afianzarse en la cuarta posición con 67 puntos. Las de Madarnas, quintas (61 puntos), necesitan vencer y que en esta jornada pierdan las segovianas en Ibiza para llegar a la jornada final (Segosala-Bembrive) con opciones de play-off. Si el Segosala empata o gana este sábado, adiós.
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