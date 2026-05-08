Voleibol
El Avinza Vigo brilla en el Nacional júnior
El Avinza Vigo masculino júnior está disputando el Campeonato de España en Almendralejo. Los olívicos lograron este viernes la cuarta victoria consecutiva ante el Manacor, cuyo primer equipo milita en Superliga y que ha fichado Daniel Dezzuttere, y luego eliminaron en cuartos por 3-0 al potente Leganés.
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