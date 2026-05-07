Fútbol
El Coruxo presenta su campus multideporte
Los niños podrán practicar una treintena de modalidades deportivas diferentes entre el 22 y el 26 de junio
Redacción
El Coruxo presentó ayer el campus multideporte «Aprendendo a Xogar”, un evento que se ha convertido en un clásico del verano y en el que los niños y niñas que se inscriban podrán practicar hasta treinta modalidades deportivas diferentes. Después de catorce años de celebración el campus se ha convertido en todo un referente y una forma de dar la bienvenida al verano.
Patrocinado por el Concello de Vigo y organizado por el Coruxo, destinado a niños y niñas nacidos entre los años 2012 a 2020, serán cinco días de pura diversión, desde el 22 al 26 de Junio. El campus se desarrolla en el campo de O Vao, el Club de Campo y la Playa de O Vao.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, que estuvo acompañado en la presentación por el presidente del Coruxo, Gustavo Falque, hizo referencia al entusiasmo de los niños y niñas, la importancia de la convivencia durante cinco días que en muchos casos termina siendo un lazo de amistad y la importancia del contacto con el medio natural y el aire libre.
Además, a unos días de que el Coruxo comience la fase de ascenso a Primera Federación (el domingo a las 19:00 reciben al Atlético Baleares en la ida de la primera eliminatoria después del cambio de horario) la plantilla del equipo estuvo presente en el acto.
En la web oficial del Coruxo www.coruxofc.com se podrán descargar las inscripciones, y también en las redes sociales del Coruxo F.C.
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