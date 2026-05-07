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El Coruxo presenta su campus multideporte

Los niños podrán practicar una treintena de modalidades deportivas diferentes entre el 22 y el 26 de junio

Abel Caballero y Gustavo Falque muestran el cartel del campus. | CORUXO FC

Abel Caballero y Gustavo Falque muestran el cartel del campus. | CORUXO FC

Redacción

Vigo

El Coruxo presentó ayer el campus multideporte «Aprendendo a Xogar”, un evento que se ha convertido en un clásico del verano y en el que los niños y niñas que se inscriban podrán practicar hasta treinta modalidades deportivas diferentes. Después de catorce años de celebración el campus se ha convertido en todo un referente y una forma de dar la bienvenida al verano.

Patrocinado por el Concello de Vigo y organizado por el Coruxo, destinado a niños y niñas nacidos entre los años 2012 a 2020, serán cinco días de pura diversión, desde el 22 al 26 de Junio. El campus se desarrolla en el campo de O Vao, el Club de Campo y la Playa de O Vao.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, que estuvo acompañado en la presentación por el presidente del Coruxo, Gustavo Falque, hizo referencia al entusiasmo de los niños y niñas, la importancia de la convivencia durante cinco días que en muchos casos termina siendo un lazo de amistad y la importancia del contacto con el medio natural y el aire libre.

Además, a unos días de que el Coruxo comience la fase de ascenso a Primera Federación (el domingo a las 19:00 reciben al Atlético Baleares en la ida de la primera eliminatoria después del cambio de horario) la plantilla del equipo estuvo presente en el acto.

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En la web oficial del Coruxo www.coruxofc.com se podrán descargar las inscripciones, y también en las redes sociales del Coruxo F.C.

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