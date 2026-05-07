«Mi gran objetivo es enganchar a los jóvenes al automovilismo»

Alberto Villarreal es el primer español en llegar a un alto cargo de dirección en la FIA. Hace unos días estuvo en Vigo con motivo de Galiexpo, una gran ocasión de ponerse al día con la situación del automovilismo mundial.

—¿Cual es su hoja de ruta para los próximos años?

Esta Federación tiene tremendas oportunidades en varios aspectos. La parte de deporte crece muchísimo. Estamos en una situación de sostenibilidad, de trabajarlo lógicamente, porque además nosotros como FIA lo que queremos es un aire limpio. Hay muchas formas de conseguir el aire limpio en el motorsport. Desde los combustibles hasta los motores, hay muchas cosas. Esa es una de las cosas en las que tenemos que seguir trabajando de una manera importante. Otra de las cosas es enganchar a la juventud. La juventud se está enganchando sobre todo, y se ha visto mucho en la Fórmula 1 con la creación de Netflix y todas estas cosas. Liberty Media está haciendo un gran trabajo como promotor de la Fórmula 1 enganchando a los jóvenes a través de estas herramientas. Pero hay que también enganchar a los jóvenes desde el punto de vista de la movilidad. Los chicos jóvenes, en nuestra época, lo primero que hacíamos al cumplir 18 años era ir a sacarnos el carné de conducir. Eso ahora no pasa. Cada vez les cuesta más, hay otras alternativas... y claro, la FIA somos movilidad. Pero hay una cosa que es importante y es una de las cosas que yo siempre digo: hay ciertos valores que no han cambiado de nuestra época a ahora. Es decir, la movilidad, los coches, significan autonomía, independencia y libertad. Y esas cosas los chicos jóvenes las quieren también; lo que pasa es que tenemos que ser capaces de transmitírselas. La FIA nace en 1904 con unos señores que empezaron a decir «oye, vamos a empezar a hacer cosas», y van buscando poner en valor la autonomía y la libertad. Tenemos que buscar fórmulas para que las nuevas generaciones se enganchen con esto desde ese punto de vista, porque si no, esto se muere. Yo tengo una responsabilidad y tengo que trabajar no por el hoy, sino por el mañana. Ahí es donde me gustaría enfocarme.

—¿Son los combustibles sintéticos el futuro en la competición?

Nosotros vamos buscando el aire limpio. Efectivamente, el combustible es una pieza fundamental y se han hecho grandísimos avances. Los fabricantes de combustible han puesto desde hace años una tecnología a disposición para ver cómo, de alguna forma, se puede optimizar y cómo puede ser mucho más sostenible. Nosotros tenemos una obligación, tenemos que trabajar por un futuro mejor, y un futuro mejor significa tener un aire mucho más limpio. ¿Cómo se consigue? Hay muchas fórmulas. Habrá gente que diga: «No, el aire limpio se consigue con la electricidad, todo tiene que ser eléctrico». Pues mira, no, hay otras cosas. Nuestro departamento de tecnología trabaja con los principales actores viendo de qué manera podemos avanzar. El combustible es un foco clarísimo en el Motorsport. De momento, los coches sin combustible de algún tipo de forma de energía no pueden funcionar, así que es uno de los focos principales.

—España tendrá dos grandes premios de Fórmula Uno, que convivirán. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Madrid?

A mí hay una cosa que me ha sorprendido mucho y es la iniciativa de la Comunidad de Madrid de convertir Madrid en la capital del deporte del motor. Hemos tenido la suerte de meter la Fórmula E y la Fórmula 1; ahora mismo Madrid se convierte en una de las pocas capitales que tiene dos campeonatos del mundo de primer nivel. Madrid es un proyecto muy bonito que, como todos los proyectos de construir un circuito, tiene tiempos muy ajustados, pero están haciendo un trabajo muy interesante. Se puede convertir en una referencia dentro del calendario sin duda alguna. Hay mucha expectación por la «monumental», el peralte... todo eso está fenómeno, pero lo que Madrid puede ofrecer como ciudad y el paquete en el que se está trabajando es algo muy ilusionante. Eso sí, está suponiendo a los principales actores una situación de estrés por los tiempos, pero creo que será una excelente referencia y volverá a poner a Madrid, que ya en los años 50 en el Jarama tenía sus carreras, en el foco de la máxima competición.

—La «Monumental»... ¿les creó algún quebradero de cabeza?

Lo bueno es que la FIA empieza a trabajar con el organizador local y el constructor del circuito desde muy temprano, incluso antes de que se haga público. La FIA tiene un sistema que va chequeando regularmente los avances. Hay un “timeline” y unas fechas tope. En los preliminares eran solo revisiones de planos, AutoCAD, etc., y ahora ya estamos en una situación de visita física. La FIA tiene una comisión de circuitos con expertos que son los que validan. Se controla absolutamente todo: desde el asfalto, las salidas, el gramaje de la grava, las barreras... todo. Nuestra máxima es la seguridad. No nos podemos permitir el lujo de que haya un problema de seguridad. A veces esto para los fans es difícil de entender, porque la FIA toma decisiones que son poco populares, pero pido que la gente confíe. Cuando tomamos una decisión de seguridad o una penalización, no es un capricho; hay un grupo de especialistas con muchos medios técnicos analizando. El control es muy férreo porque es la prioridad absoluta

—Si tuviera que definir la salud del automovilismo mundial con una sola palabra, ¿cuál sería?

Noticias relacionadas

Para mí, la palabra es «Futuro». Tenemos que ir adaptándonos a los movimientos en términos de energías e intereses del público, pero hay mucho futuro por delante. Mi gran obsesión ahora es enganchar a la gente joven. La FIA ha sido durante mucho tiempo como una «caja negra». Nadie la veía y solo salían noticias malas sobre nosotros porque somos los «árbitros», y el árbitro nunca es popular. Estamos renovando todos los medios de comunicación para que la juventud no nos vea «tan malos», porque no lo somos. Queremos que se hable de nosotros no por polémicas, sino por la seguridad y el deporte.