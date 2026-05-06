Pedro Rodríguez, el gran talento joven de la natación viguesa

Pedro Rodríguez Justo sigue exhibiendo su talento y lo hace, incluso, en territorios que hasta ahora no había explorado. Sus recientes éxitos en el Campeonato de España de aguas abiertas le han supuesto la convocatoria para el Europeo. «Posee cualidades para llegar muy lejos», establece su entrenador, Enrique Pérez Cruces. En esa travesía no parece, desde luego, que vaya a cansarse.

El futuro debut internacional resulta lógico. El nadador del Club Natación Vigo Rías Baixasse proclamó en Ibiza campeón de España de natación en aguas abiertas de categoría infantil. En la misma cita ya había conseguido el título de subcampeón en la prueba de 3.000 metros y después subió a lo más alto del podio en la de 5.000 metros. Pedro realizó una carrera espectacular, nadando de menos a más, dado que comenzó situándose en segunda-tercera posición, reservando fuerzas para imponerse en la misma línea de meta, con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 47 segundos, superando en el esprint final al nadador del Liceo coruñés Guillermo Simón por tan sólo una décima de segundo.

Pedro, en lo más alto del podio ibicenco. / Cedida

El joven nadador vigués viene progresando desde sus comienzos en prebenjamines, destacando en los cuatro estilos de la natación, pero de forma especial en las pruebas más exigentes. Es actualmente el campeón gallego infantil de 1.500 metros en piscina. Su gesta en Ibiza tiene el mérito añadido de ser realizada en aguas abiertas, modalidad prácticamente desconocida hasta ahora para Pedro.

En tierras ibicencas, el joven tuvo la oportunidad de compartir muchos momentos y recibir consejos del gran campeón de España de larga distancia Mario Méndez, que entrena en Málaga, pero que durante muchos años trabajó en las piscinas viguesas, siendo el gran referente de todos los nadadores del Rías Baixas. Méndez también consiguió en Ibiza un nuevo título de campeón de España absoluto, en esta ocasión en 10.000 metros.