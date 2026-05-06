Pablo Cabello y Oscar Romero ganan el Ibérico de vaurien

La flota del Real Club Náutico de Vigo sigue sumando victorias de prestigio para la centenaria sociedad. Pablo Cabello y Óscar Romero (RCN Vigo) se alzaron este fin de semana con un nuevo campeonato Ibérico de la clase internacional Vaurien al imponerse en el embalse de Santa Teresa (Salamanca) a una flota hispano-lusa que esta vez sí, contó también con el laureado tándem Francesco Zampacavallo-Carlos Francés, además de un regatista francés de primer nivel mundial, Brieuc Drogou, que formó tripulación con Paula González (RCN Vigo).

Los vigentes campeones gallegos Pablo Cabello y Óscar Romero se impusieron tras dos jornadas de mucha -e inesperada- rasca, con vientos de hasta 20 nudos, en uno de los campeonatos más vistosos que la flota recuerda. Con base en el municipio de Salvatierra de Tormes, la flota se encontró con numeroso público tanto en el agua, siguiendo en directo las mangas, como desde el Castillo de la Mora Encantada, que es BIC.

En tal escenario, Cabello y Romero firmaron una serie impecable (1-2-[4]-2-1-1), con 7 puntos netos al entrar el descarte en juego el domingo. La batalla por el título se centró en el barco de Cabello, el Nos Impulsa Castilla y León, el Lenda de los actuales campeones de España (Pedro Fernández y Carolina Iglesias, RCN Rodeira), el Zas Sailing de “Zampa” (RCN Valencia) y el Ence de Paula y Brieuc.

Pero el patrón vigués comenzó líder la primera regata ante una veintena de rivales. Con la flota lusa descolgada de la lucha por el podio, Cabello y Romero ganaron tres de las seis regatas, repartiéndose las otras victorias parciales González y Drogou (segunda manga), Fernández e Iglesias (tercera regata y liderato provisional) y Zampacavallo-Francés (cuarta prueba). De nuevo al frente tras la cuarta regata, Cabello dio la puntilla en las dos mangas finales.

“O Rei” volvió por sus fueros. En 2022, en Leça (Portugal), Pablo Cabello ganó el Ibérico con su hija Isabel. Un año después, victoria en el embalse de Barrios de Luna (León) con su hija Teresa de tripulante. Cancelado el Ibérico de 2024, en 2025 llegó otro título, esta vez en Tavira (Portugal) con Óscar Romero como tripulante, al igual que este fin de semana.

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Tras Cabello y Romero, el podio se cerró con el subcampeonato del Lenda (2-[3]-1-3-2-2, 10 puntos netos) y la tercera plaza del Zas Sailing (3-4-[5]-1-4-3, 15 puntos). Meritoria cuarta y quinta posición para otros dos barcos del Náutico, el Ence (16 puntos) y el Treboada de los juveniles Nicolás González y Ramón Pimentel (21).