Vigo acogerá la final a cuatro por el ascenso a Liga Femenina

La Federación Española de Baloncesto ha elegido la candidatura de Vigo como sede la final a cuatro por el ascenso a Liga Femenina. Aunque la comisión ejecutiva podía haber aplazado su decisión a que se resuelve la eliminatoria previa de cuartos de final, los dirigentes federativos lo han hecho ya oficial. De esta forma, el Celta Femxa Zorka podrá pelear por regresar a la máxima categoría un año después del descenso. En el club sueñan con vivir la misma que en 2023.

Se trata, de todas formas, de una situación provisional. Aunque antiguamente la elección se hacía de forma anticipada pero en firme, sucediese lo que sucediese, actualmente se entiende que el adjudicatario puede renunciar si su equipo queda eliminado previamente. Con todo, los pronósticos sobre la presencia del Celta son favorables después de la victoria en el partido de ida sobre el Bosonit en Logroño. Las jugadoras de Cristina Cantero intentarán confirmar su clasificación para la final a cuatro, y por tanto su condición de anfitrionas, este sábado en Navia a las 19:00.

Respecto a los otros duelos de cuartos de final, de los que saldrán los demás competidores, el Osés Construcción también tiene medio billete asegurado tras haber ganado por 56-73 en cancha de Al-Qázeres. Los otros favoritos, en cambio, tendrán que remontar en la vuelta. El Unicaja Mijas perdió por 64-59 ante el Lima-Horta Barcelona y el Melilla, por 54-51 en Zamora.