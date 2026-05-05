Salid y disfrutad: el Valinox Novás afronta la liguilla de ascenso

Todos los caminos, individuales y colectivos, lineales y circulares, han conducido a esta encrucijada. El Valinox Novás organiza de viernes a domingo la fase de ascenso a División de Honor Plata. Lo que el club que preside Andrés Senra ha ambicionado «con ilusión y estrés» desde aquel 17 de mayo en que se despidió de esa categoría tras siete temporadas. La motivación de la plantilla desde aquella primera victoria sobre el Tacoronte el 13 de septiembre. El capitán, Iago Flores, el único que permanece en la plantilla, anhela esa «explosión de alegría no momento do pitido final» que aún recuerda de la fase, también en O Rosal, de 2018. El entrenador, Guillermo Artime, quiere curarse las cinco amarguras que acumuló en otros destinos como jugador y técnico. «Soy el rey de las fases perdidas», bromea, pese a todo, en estos momentos «tensos y bonitos». La alegría condimenta su receta.

«De 96 suben tres», recuerda Artime. El Valinox ha cumplido en lo que se le exigía e incluso más. Avasalló en el grupo A con 28 victorias, 26 de ellas consecutivas, batiendo todos los registros de la entidad, y sólo dos derrotas ya en las postrimerías. El título le ha facilitado la organización de la liguilla –todos contra todos–. Ejercerá de anfitrión de Romo de Getxo (viernes, 20:30), Cantera Sur de El Ejido (sábado, 19:00) y Zamora (domingo, 13:30).

Artime ha vivido dos fases a Primera como jugador del Luanco, dos a Honor Plata como técnico de la Avilesina y una a Asobal como ayudante del vigués Roi Sánchez en el Burgos. Cayó pero aprendió. «Ya desde la primera te das cuenta de que no tiene nada que ver con ninguna competición que hayas jugado hasta el momento», valora. «Va de sensaciones, de rachas. El aspecto emocional es casi tan importante como el táctico. El equipo debe ser capaz de mantenerse estable. Obviamente también debes estar bien a nivel de balonmano. En la preparación conservaremos la tónica de todo el año; un trabajo lo más normal posible para que el equipo esté tranquilo y no perciba que es a vida o muerte... porque no es así».

«Salid y disfrutad», juran sus futbolistas que les reclamó Johan Cruyff antes de la final de la Copa de Europa entre el Barcelona y la Sampdoria. Artime se muestra partidario del mismo lema. «Iremos nerviosos, evidentemente. Ganar el primer día es importante. Muchas veces donde no llegan las piernas llega el corazón y eso es más fácil que suceda con un marcador positivo», acepta. «El equipo juega mejor cuando tiene a los suyos cerca. La condición de anfitrión no nos pesará si somos capaces de enfocar bien la presión; de entender que no tenemos obligación de nada. Es un momento de disfrutar de nuestra afición, del pabellón lleno, del pueblo a reventar. Nos lo tenemos que tomar como un premio al trabajo de la temporada».

Lesión de Bruno, fichaje de Peiró

Sólo la grave lesión de Bruno Vázquez, que se fracturó el codo ante el Lanzarote, ha alterado la preparación de este asalto a Honor Plata. El club rosaleiro, ya que baja de larga duración a efectos federativos, ha cubierto su hueco en el lateral derecho con el catalán Dani Peiró, procedente del OAR Gracia Sabadell. «Tenemos el máximo respeto a los rivales, hechos para ascender», acota Artime, satisfecho de cómo su preparador físico –también jugador– Xurxo Rivas y él han «ajustado las cargas» para permitirle diagnosticar: «El equipo llega en las mejores condiciones».