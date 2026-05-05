El Trofeo Caixabank llega al Puerto de Vigo el día 16

Vigo recibirá el sábado 16 de mayo la tercera parada del XIV Circuito 3x3 CaixaBank, el mayor festival de baloncesto urbano al aire libre de España. El circuito ha evolucionado hacia el concepto de «Juega y vive el baloncesto». Participarán cientos de jugadores y jugadoras de todas las categorías. Ellos serán los protagonistas de un gran evento, gratuito y abierto a todos, que se realizará en el Puerto de Vigo. Las inscripciones están abiertas en la web de la FEB.

El evento contará con la participación de las diferentes instituciones involucradas, así como la Federación Galega y la entidad social beneficiaria del Triple Solidario, Arela. Habrá una exhibición de baloncesto en silla de ruedas y actividades para todos los asistentes.