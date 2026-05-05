Reparto de victorias en traineras y trainerillas

Muy apretado resultó este largo fin de semana con regatas de las ligas de trainerillas y también de traineras de veteranos y veteranas. Regatas en la ETEA, I Bandera Vieirasa, de veteranos; en Meira, XL Bandera Concello de Moaña; II Bandera Aluminios Chapela de veteranos en Meira y XI Bandera Concello de Bueu de trainerillas.

El club Remo Chapela-Wofco se adjudicó las Banderas de Campeón en la Bandera del Concello de Moaña, las dos, femenina y masculina; también conquistó otras banderas y lo mismo Cabo y Samertolaméu que se hicieron fuertes en la II Bandera de Veteranos Aluminios Chapela en Meira en la que Samertolaméu se adjudicó la masculina y Remo Puebla la femenina.

También Cabo de Cruz fue protagonista en veteranas siendo vencedoras en la categoría femenina y CR.Virxe da Guía en la masculina en la I Bandera Vieirasa. Allí estuvo precisamente el empresario patrocinador y atleta, Eduardo Vieira, admirado organizador también de la histórica carrera pedestre de fondo Vig-Bay, Vigo-Baiona, entregando las banderas a los campeones.

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Magnífica presencia de las tripulaciones femeninas y masculinas de Galicia, que siguen afilando sus armas con vistas a los campeonatos de España, respectivos, en Castro Urdiales las trainerillas, 23 y 24 de mayo y traineras finales de junio.