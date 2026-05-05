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«Diamante» Alonso, en la pelea de fondo en O Calvario

El Rebouras Team organiza una velada el 16 de mayo en el IES Castelao.

Detalle del cartel de la velada.

Detalle del cartel de la velada.

R. V.

El Rebouras Team organiza «La gran velada» el 16 de mayo (18:00), en el IES Castelao de O Calvario. Las entradas cuestan 20 euros en venta anticipada y 25 en taquilla.

El cartel incluye los combates amateurs Aynhoa Oro (Rebouras)-Laura Mendivil (CKM), Miquele Favilla (Rebouras)-Marius Adir (Turbo), David Gónzález (Rebouras)-Jacobo Jiménez (Turbo), Víctor Lourido (Rebouras)-Brais Castro (RHP); los neoprofesionales Raquel Vázquez (Rebouras)-Sara Álvarez (Turbo), Joel Martínez (Rebouras)-Samuel Calderas (Turbo), Hugo Otero (Rebouras)-Vene (Turbo); Angelo Vásquez (Arkham)-Branyel Suárez (Umia) por el título gallego neopro; y el profesional Juan «Diamante» Alonso (Rebouras)-José Luis Comisso (Argentina).

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