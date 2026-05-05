Boxeo
«Diamante» Alonso, en la pelea de fondo en O Calvario
El Rebouras Team organiza una velada el 16 de mayo en el IES Castelao.
El Rebouras Team organiza «La gran velada» el 16 de mayo (18:00), en el IES Castelao de O Calvario. Las entradas cuestan 20 euros en venta anticipada y 25 en taquilla.
El cartel incluye los combates amateurs Aynhoa Oro (Rebouras)-Laura Mendivil (CKM), Miquele Favilla (Rebouras)-Marius Adir (Turbo), David Gónzález (Rebouras)-Jacobo Jiménez (Turbo), Víctor Lourido (Rebouras)-Brais Castro (RHP); los neoprofesionales Raquel Vázquez (Rebouras)-Sara Álvarez (Turbo), Joel Martínez (Rebouras)-Samuel Calderas (Turbo), Hugo Otero (Rebouras)-Vene (Turbo); Angelo Vásquez (Arkham)-Branyel Suárez (Umia) por el título gallego neopro; y el profesional Juan «Diamante» Alonso (Rebouras)-José Luis Comisso (Argentina).
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