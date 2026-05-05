El Hapoel castiga a un Madrid que se complica la serie de Euroliga.

El Real Madrid se reencontró con sus fantasmas a domicilio y cayó en su primera visita a Bulgaria (76-69). Los blancos tenían la oportunidad de cerrar la eliminatoria de playoffs, pero un tercer cuarto pésimo impulsó al Hapoel Tel Aviv, que fuerza el cuarto partido y sueña con una posible remontada. Elijah Bryant fue decisivo para los locales con 19 puntos.

Los blancos empezaron fuertes en el partido, conscientes de los números bajos a domicilio. Ganar por 3-0 permitía poner fin a cualquier intento de remontada y afrontar las próximas semanas con un mayor descanso. Un triple de Alberto Abalde colocaba el 0-7 de inicio, tras dos canastas de Len y Hezonja. El conjunto israelí no estrenó el marcador hasta el minuto 4 del primer cuarto.

Los locales mejoraron en defensa, aunque su acierto en ataque seguía dejando que desear. Micic y Bryant seguían de cerca a los de Scariolo, que no aprovecharon el inicio arrollador para abrir ventaja (18-21). El partido se hacía cada vez más rocoso, con posesiones largas y defensas físicas. El equipo de Scariolo repitió el patrón del primer cuarto y sumó un pequeño parcial a favor de inicio.

Y Hapoel volvió a reaccionar mediante tres de sus estrellas: Chris Jones, Elijah Bryant y Vasilije Micic. Los de Itoudis se colocaron por primera vez por delante en el partido (34-33) y empezaron a creer en la victoria. Un triple de Mario Hezonja cerró la primera mitad (34-36). Aunque los de Scariolo se marcharon dos puntos por encima, la sensación era de que habían dejado con vida a los locales.

Tras el descanso, el Madrid salió totalmente dormido y los israelíes con el cuchillo entre los dientes. Los blancos se quedaron congelados en 40 puntos durante varios minutos, mientras el Hapoel no dejaba de sumar y sumar. El parcial se iba haciendo más grande y no tocó techo hasta el 16-0. La afición enloqueció con una canasta de Oturu que colocaba a los suyos doce arriba.

¿Y si hay un quinto en Madrid?

A diferencia del partido contra UCAM Murcia, no estaba siendo el día de Mario Hezonja (2/10 en tiros de campo). Tampoco de Campazzo, que erraba muchos lanzamientos de tres. Las individualidades no conseguían maquillar la falta de ideas en ataque. Hasta que apareció Trey Lyles para liderar los ataques blancos y hacer daño desde el exterior.

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Tras un robo de balón, Gaby Deck finalizaba un contraataque con un mate y estrechaba el marcador en un punto (59-58). El Madrid había hecho lo más difícil, pero se quedó seco en ataque en los últimos minutos. El conjunto israelí supo atacar con mayor contundencia y Bryant clavó un triple de los que saben a victoria a falta de dos minutos (68-61). El próximo jueves, cuarto 'round'.