Bádminton
El Rosalía organiza la cuarta manga de Primera Oro
El Polideportivo de Valadares acogerá el 16 de mayo la cuarta y última manga por concentración de la Primera Oro de la Liga Nacional de Bádminton. Como anfitrión ejercerá el Escola Rosalía, primer equipo vigués que milita en esa categoría. El presidente de la entidad, Jesús Gómez, y dos de sus jugadores, Uxía Fernández y David Durán, presentaron el evento junto al alcalde, Abel Caballero.
El Rosalía, que celebra el décimo aniversario de su fundación, ascendió el año pasado y en el actual ocupa la novena posición de doce, con tres puntos por encima del descenso. En Valadares se medirá al Arjonilla (9:30) y al CB As Neves (14:45), cuarto con 18 puntos, que previamente habrá jugado con el Universidad de Valladolid.
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