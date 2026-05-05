El Celta impulsa el desarrolla de la HAFS Académie en Senegal
El club firma un acuerdo de colaboración con el alcalde de Parelles Assainies, en Dakar
redacción
El Celta y el distrito senegalés de Parcelles Assainies (Dakar) han formalizado un acuerdo de colaboración para seguir potenciando el desarrollo de la HAFS Académie Celta en un acto institucional celebrado en el Salón Regio de la sede de la entidad viguesa. El convenio fue rubricado por la presidenta del club, Marián Mouriño, y el alcalde de Parcelles Assainies, Aboubacar Djamil Sané, en un ambiente marcado por la cercanía y la voluntad de seguir construyendo un proyecto común con impacto social y educativo en la capital senegalesa.
Durante su intervención, el consejero del Celta y portavoz del proyecto, Miguel Álvarez, puso en valor los vínculos que unen a Galicia y Senegal, destacando su tradición marinera, su identidad cultural y valores compartidos como la «Teranga» senegalesa –hospitalidad– y la «Afouteza» celeste –valentía–, conceptos que, según señaló, «desde hoy nos van a unir aún más».
El acuerdo supone un nuevo impulso al proyecto que el club desarrolla en Senegal desde 2024. Entre las principales actuaciones destaca la mejora del estadio municipal de Parcelles Assainies, donde entrena y compite la HAFS Académie Celta junto a otros clubes locales.
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