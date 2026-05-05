El Bembrive FS apoya la campaña “Una cura para Mauri”

El Bembrive FS cerrará su temporada como local este sábado dedicando el partido del pabellón Vicente Álvarez (19:00 horas) a captar fondos para una enfermedad rara. Bajo el lema “Una cura para Mauri”, el club que preside Manuel Martínez ha decidido que la recaudación del encuentro ante el extremeño Colegio San José vaya a esta causa social.

El club, que en su cartelería anuncia el carácter benéfico de esta acción, desea llenar el polideportivo Vicente Álvarez. Una entrada de 5 euros (para mayores de 15 años) y una fila 0 (número de cuenta ES68 20805086153040008895) son las dos opciones que el club ofrece a sus socios y a todo aquel que quiera unirse al apoyo de la familia de Mauri en ese encuentro del campeonato nacional.

Una representación del club (directivos y jugadoras), encabezada por su presidente, acudió estos días a la sede de la Entidad Local Menor de Bembrive para trasladar esta decisión a la familia de Mauri, recibida en ese mismo encuentro por la alcaldesa pedánea, Patricia Otero, y representantes de su equipo de gobierno.

“El deporte es una parte muy activa de la sociedad, del día a día, y esta acción solidaria pretende demostrarlo con un pequeño grano de arena”, explica Manuel Martínez.

Iria Menacho y Jairo Mera, padres de Mauri, acudieron a Bembrive junto con sus dos hijos, Mauri y Lois, informando a la junta vecinal y al club de algunos detalles de la enfermedad de Alexander, la dolencia neurodegenerativa que sufre Mauri. Los padres del niño agradecieron las muestras de cariño de club y junta vecinal, que entregaron varios obsequios (balón de fútbol sala, camiseta del Bembrive y bufanda, entre otros).

El pequeño, con las jugadoras del Bembrive. / Bembrive FS

El dinero que el Bembrive FS logre con esta campaña será destinado a la investigación de esta enfermedad ultrarrara, pues hay dos estudios científicos en desarrollo. El club también comunicó a la familia que varios de las empresas patrocinadoras han mostrado su predisposición a colaborar económicamente con esta campaña de recaudación de fondos.

En la penúltima jornada del grupo 1 de Segunda División femenina de fútbol sala, el quinteto vigués espera la respuesta solidaria de su afición para que se pueda alcanzar la mejor entrada de la temporada y, con ella, la más alta cantidad económica posible. La familia ya ha confirmado al club que acudirán con Mauri para dar el saque inicial del partido.