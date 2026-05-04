Fútbol juvenil / División de Honor
El Val Miñor derrota al Dépor y consigue la permanencia
El Celta no pasa apuros ante el Lugo y pone la mente en la eliminatoria de la Copa de Campeones ante el Las Palmas
2 VAL MIÑOR: Miguel; Marco, Adrián, Xavi, Toucedo; Unai (Ojea, minuto 74), Mouriño, Aguilar, Joel; Max (Sestelo, minuto 74) y Valle (Melón, minuto 89).
1 DEPORTIVO: Roura; Vergara, Blanco (Ordales, minuto 57), Faye (Iker, minuto 66), Campos; Castro, Regueira (Valeiro, minuto 57), Trillo; Balbas (David, minuto 57), De Labra y Regueiro (Altieri, minuto 46).
GOLES: 1-0, minuto 5: Valle, de penalti. 1-1, minuto 10: Castro. 2-1, minuto 59: Valle.
El Val Miñor tuvo que esperar a la última jornada para certificar su permanencia en la máxima categoría del fútbol juvenil.
Los jugadores entrenados por Marco tenían una difícil papeleta, ya que enfrente tenían a un Deportivo que no se jugaba nada, pero en donde muchos jugadores querían despedirse de la categoría con una victoria.
Como no podía ser de otra manera, los del Nigrán salieron muy fuertes, y a los cinco minutos de partido conseguían ponerse por delante en el marcador con un gol de Valle desde el punto de penalti.
La alegría le duró poco a los de Nigrán, pues cinco minutos más tarde llegaba el tanto de la igualada para el Deportivo.
El Val Miñor no se vino abajo y continuó presionando. Hubo que esperar al segundo tiempo para que Valle marcara el gol de la victoria, a poco más de media hora para el final.
El Celta no pasó apuros en el último partido de la temporada. Al descanso el partido ya estaba encarrilado con los goles de Noya y Noah, por lo que no había que arriesgar. No podemos olvidarnos que la semana que viene comienza la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de Campeones ante el Las Palmas, y era importante que nadie se lesionara y que todos los jugadores llegaran en buenas condiciones.
Al comienzo de la segunda parte el Celta marcó en tercer tanto por mediación de Davila y llegaron los cambios, para que todo el mundo disputara de minutos y no hubiera sobrecargas. Por el Celta jugaron Iván; Noah, Prado, Abubakar; Fraga (Sueiro, minuto 53), Carro (Pedro, minuto 70), Sobral (Hugo López, minuto 59), Noya, Ratón; David (Jorge, minuto 59) y Barreiros (Dalama, minuto 53). El partido de ida de la Copa se juega en Las Palmas.
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