Miguel Echávarri y María Antonia Peñalver se llevan fuera de Galicia la Regata Abanca

La entrada del descarte, con una sola prueba en la segunda y última jornada de la II Regata Abanca de vela ligera-XXIV Trofeo Ría de Vigo, dejó a la flota gallega de Optimist con la miel en los labios aunque también con sensación de que hay regatistas de nivel para competir en la inmediata Copa de España de la clase, en estas mismas aguas de la Ría de Vigo a partir de este jueves.

Miguel Echavarri, primero en Sub 16. / Juan Caballero

Bajo la organización del Real Club Náutico de Vigo, los regatistas tuvieron que esperar hasta muy cerca del tiempo límite para completar la única prueba del día, cuarta del campeonato. Ganó la manga Miguel Echávarri (RCM Santander), vencedor meses atrás en la Semana del Atlántico, y su primer puesto, sumado a la activación del descarte con más de tres regatas disputadas, le permitió hacerse con la general final de una flota de 67 regatistas.

José Luis Ríos (RCN Vigo), líder el domingo, firmó una sexta plaza en la única regata de este lunes, precisamente su descarte, por lo que acabó con 8 puntos netos en una serie más que notable, navegando siempre en el Top Ten (4-1-3-[6]). Pero Echávarri, que había pinchado en la segunda prueba dominical (decimoséptimo), pudo restar ese mal resultado para acabar con 4 puntos netos (1-[17]-2-1) gracias a sus magníficos registros, haciéndose así con el primer puesto de la general por delante de Ríos. Con los regatistas navegando en una sola flota, el tercer puesto de la general fue para María Antonia Peñalver (CN Mar Menor), que firmó unos puestos también fantásticos (5-[16]-1-3, 9 puntos netos). En el top ten de la general, otro gallego, Martín Barros (MRCY Baiona), octavo.

Martín Barros, primero en Sub 13. / Juan Caballero

En el reparto final de premios para los Sub-16, la victoria fue para Echávarri en categoría masculina y para Peñalver en la femenina. Al regatista cántabro lo escoltaron Ríos (Náutico) y Santiago Pérez (RCN Tenerife), cuarto en la general. A Peñalver la acompañaron Julia Bazán (CM Radazul) e Inés Rodado (CN Mar Menor). Además, la organización también premió el podio Sub-13, que fue gallego. Ganó Martín Barros (MRCY Baiona), seguido por Adrián Mato (RCN Vigo) y Jaime Lago (MRCY).

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A la entrega de premios, cuyas autoridades encabezó el presidente del Real Club Náutico de Vigo, Tone Pérez, asistió Alfonso López, director de Zona Centro de Abanca en Vigo, además del concejal de Deportes, Manel Fernández, los directivos del club Paco Riveras y Leticia Andrés y el secretario de la clase Optimist en Galicia, José Gómez. Con la clase Optimist el Náutico concluye la serie de tres ciclos de la II Regata Abanca de vela ligera-XXIV Trofeo Ría de Vigo.