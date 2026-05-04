El Pontevedra B aplaza su ascenso

El Pontevedra B tendrá que esperar otra jornada más para cerrar su ascenso a la Tercera División. Los granates no pudieron celebrarlo en San Pedro debido a dos fallos defensivos prácticamente idénticos y que le sirvieron a Cristian Bernárdez para anotar los dos tantos celestes. Los locales, que no se jugaban nada, cedieron el balón a los granates, pero amenazaban de forma constante con transiciones rápidas que no solo le sirvieron para anotar los dos y tantos, sino que pudieron darle alguno más.

El encuentro empezó con el Villalonga adelantándose en el primer minuto de juego. Fue en un pase de 40 metros hacia Cristian Bernárdez, que aprovecha el error de su marcador para plantarse delante del meta del filial granate para superarle por bajo. El tanto obligaba a los granates a remar contracorriente y, sobre el cuarto de hora, recibirían otro mazazo. Cristian Bernárdez volvería a anotar el segundo en el minuto 13, al aprovechar un cambio de orientación que le dejó solo con su par, al que dribló para soltar un disparo seco al fondo de las mallas.

A partir de los dos tantos encajadas, el Pontevedra B quiso reaccionar, con varias acciones por banda derecha que no encontraron rematador hasta que un pase a la espalda de la defensa de Canosa dejó solo a Matheus, cuyo centro chut se acabó colando en la portería de Rodri. Pudo el Villalonga sumar su tercer tanto en otra jugada calcada a los dos tantos. Bernárdez volvió a superar a su par pero su pase de la muerte lo desperdició Maykel al disparar demasiado cruzado en el mano a mano.

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Rodri evitó la igualada en la segunda mitad en una gran mano a un tiro a bocajarro. Los granates llevaban el peso del encuentro, pero el Villalonga lanzaba transiciones muy peligrosas. En una de ellas la tuvo Iván Capelo tras un pase atrás que el delantero celeste envió por encima de la portería en posición inmejorable. Efrén también metería una buena mano a disparo de Martín. Los granates vuelven a tener un «match ball» el próximo domingo ante el Atlético Arnoia.