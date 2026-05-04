Picusa Academy consigue en Portugal su quinta victoria de la temporada

Picusa Academy protagonizó un día redondo en la localidad portuguesa de Fafe. Un atrevido ataque lanzado en los primeros kilómetros del Campeonato do Minho obtuvo como premio la victoria y el segundo puesto en la línea de meta, así como el triunfo por equipos en la cuarta cita puntuable de la Taça de Portugal júnior. Un éxito en la tabla por escuadras que también había logrado en la apertura del fin de semana

Los componentes del Picusa, en el podio. / Picusa Academy

El conjunto con sede en Mos inició el sábado su calendario de competiciones del mes de mayo participando en el Prémio Cidade de Penafiel. En la tercera cita de la Taça de Portugal, disputada sobre una distancia de 91 kilómetros, Picusa Academy se quedó a las puertas de subir al podio por partida triple. Adrián Prieto terminó quinto, a 12 segundos del ganador, seguido por sus compañeros Marco Núñez y Ryan O’Shaughnessy, sexto y séptimo clasificado, respectivamente. El buen rendimiento colectivo otorgó a la formación gallega la primera posición por equipos.

Tras el apretado desenlace en la víspera, la escuadra patrocinada por la histórica firma portuguesa Picusa buscó sorprender el domingo en el arranque de los 85 km del Campeonato Minho. El australiano Ryan O’Shaughnessy y el brasileño Vinicius Kovalsys se escaparon prácticamente desde el banderazo de salida. Llegaron a acumular una diferencia de 3 minutos y, aunque en el tramo final se redujo de forma considerable, firmaron un doblete.

Cuatro pruebas, cuatro victorias

O’Shaughnessy se impuso con 17 segundos de ventaja sobre Kovalsys y, de esta forma, consiguió el quinto triunfo individual de su equipo en lo que va de campaña, el primero en su cuenta particular. El grupo perseguidor entró a 25” del ganador con los gallegos Marco Núñez y Breixo Cochón en la séptima y en la octava plaza. Picusa Academy volvió a adjudicarse la clasificación por equipos y se mantiene como líder imbatida en la general por escuadras de la Taça de Portugal: cuatro pruebas, cuatro victorias. El certamen luso regresará el 9 de agosto en Anadia con su quinta y última cita del año.

La estructura mosense también contó con representación este fin de semana en el Memorial Samuel Llorca, competición del calendario valenciano. El recorrido de 55 km se resolvió con Xavi Arnal ocupando la cuarta posición en la meta de Denia.