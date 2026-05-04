El Gran Peña sigue vivo

4 GRAN PEÑA: Asier, Cantero (Rubio, min. 89), Odilo, Antón (Tyrone, min. 82), Fran López, Amet (Santi, min. 89), Iker (Dani Landesa, min. 77), Cellerino, Lago, Vila y Coira (Arango, min. 82). 1 VILLALBÉS: Santomé, López, Buyo (Borja Míguez, min. 46), Javi Varela, José Varela, Make (Sergio, min. 67), Anthony, David García (Migui, min. 83), Pablo Trigo, Herrero (Gael, min. 67) y Cadra (Gegun, min. 76). GOLES: 1-0, min. 22: Cellerino. 2-0, min. 34: Coira. 3-0, min. 44: Fran López. 4-0, min. 56: Fran López. 4-1, min. 58: Borja Míguez.

El conjunto local, que había goleado en la jornada anterior, salió muy enchufado y conectado desde el primer minuto y eso se notó en el césped. El Gran Peña presionaba y llegaba con peligro, hasta que en el minuto 22 Cellerino, que siempre marca golazos, inauguró el marcador con un disparo lejano muy ajustado al palo. Y a partir de ahí, carrusel de oportunidades, con el portero del Villalbés, Santomé, como héroe destacado: En el minuto 31, Amet tuvo una gran ocasión, que desbarató el meta rival, que ya poco pudo hacer ante el disparo por la escuadra de Coira (min. 34). En el 36, Fran volvió a poner a prueba a Santomé y así continuó la presión local hasta que en el minuto 44 Fran López aprovechó un rechace suelto en el área, para marcar el tercer tanto local.

En el segundo tiempo, y a pesar del amplio resultado, el conjunto de Lavadores, salió muy intenso y nuevamente hubo un baile de ocasiones: Iker, Cellerino, Coira… hasta que en el minuto 53, el conjunto visitante tuvo la suya, al estrellar un balón en el palo. Y poco después llegó la sentencia del Gran Peña, cuando Fran López hizo el doblete, aunque casi sin tiempo, el Villalbés consiguió recortar distancias, aprovechando una mala defensa local.

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Aún quedaba más de media hora por delante, pero no hubo nervios, sino control y el Gran Peña jugó con cabeza hasta el final para garantizar una victoria que le mantiene con opciones de clasificarse para el play-off.