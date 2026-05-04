Vela
Gonzalo Araújo gana la Regata Palmavela con el estonio Nola
Grandes regatistas forman parte del proyecto
Un nuevo logro en el cada vez más extenso palmarés de Gonzalo Araújo. El regatista vigués ha ganado la 22ª Regata Sandberg Palmavela como miembro de la tripulación del Nola.
El barco, un Carkkek 40 de nacionalidad estonia y perteneciente al Kalev Yatch Club, armado por Margus Uudan y Taavet Hinrikus y patroneado por este último, ha arrasado en la clasificación de ORC 1. Después de quedar segundo en las dos primeras mangas, por detrás del Elena Nova, un Swan 42 CS, el Nola se impuso en las cuatro siguientes, remontando así a su rival alemán en una competición que se convirtió en un pulso directo entre los dos. De hecho, el barco de Araújo sumó 6 puntos por 9 el de Christian Plump, que actuaba como local con matrícula del Real Club Náutico de Palma. Tercero quedó el Hydra-Forelle States, armado y patroneado por Mike Price y representando al CN El Balís.
Es un resultado motivador para el equipo del Nola, que está preparando su participación en la Admiral's Cup, que se disputará en julio de 2027. Además de Araújo, cuenta a bordo con otros grandes regatistas internacionales como Aksel Magdal, que ha participado en la Volvo, o Nick Rogers, plata en 470 en los Juegos de Atenas y Pekín.
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