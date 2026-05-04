El equipo cadete del Novobasket, subcampeón gallego y al Campeonato de España.

El equipo cadete masculino de NovoBasket logró este domingo la clasificación para el Campeonato de España tras proclamarse subcampeón gallego al imponerse en la semifinal disputada en Santiago de Compostela frente a Ingade COB por 80-55.

Se trata de un éxito muy especial para la entidad viguesa, ya que NovoBasket será el único representante de Vigo en el Campeonato de España Cadete y el primero en tal categoría en 19 años. Además, el club alcanza otro hito sin precedentes en sus 13 años de historia: clasificar a dos equipos para Campeonatos de España en la misma temporada.

Hace apenas unos días, el conjunto júnior del club firmaba una brillante actuación en Huelva, donde logró meterse entre los 16 mejores equipos de España. Ahora será el turno del cadete, que viajará también a tierras andaluzas para competir con los mejores equipos nacionales.

Viaje al sur

El Campeonato de España Cadete masculino se disputará del 17 al 23 de mayo en Algeciras, La Línea de la Concepción, Los Barrios y San Roque.

Desde el club destacan el trabajo realizado por jugadores, entrenadores y familias durante toda la temporada, así como el crecimiento constante de una cantera que sigue situando a NovoBasket y al baloncesto vigués en el panorama nacional.