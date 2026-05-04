Dos campeones y tres alegrías en Chapela

La SAR Opmobility ganó (30-31) la Final Four de Primera Autonómica Masculina y se clasificó para la fase de ascenso a Primera Nacional. El conjunto redondelano se impuso al Distevi Seis do Nadal en un choque que se decidió en la prórroga y en la parada de Pablo Sánchez con el tiempo cumplido en un siete metros lanzado por Xavi.

El Seis do Nadal, con sus aficionados. / Federación Galega de Balonmán

Fue un partido precioso, ajustado, disputado, en el que ninguno de los dos equipos cedía. Después de diez primeros minutos muy igualados (9-9), la SAR consiguió abrir una pequeña brecha de cuatro goles (10-14). Pero enfrente estaba un Seis do Nadal combativo y valiente que iba recortando distancias. Al descanso, 17-19.

La segunda mitad siguió el mismo guión, con emoción y nervios a partes iguales y siempre con la SAR mandando en el marcador, aunque con distancias mínimas. Así, se llegó 25-27 al minuto 58, pero nuevamente reaccionó el Seis y logró llevar el partido a la prórroga. Y otra vez, intercambio de goles y mucha emoción hasta el último segundo. El Seis do Nadal tuvo un 7 metros con el tiempo cumplido para empatar nuevamente, pero Pablo Sánchez adivinó el lanzamiento de Xavi y logró detenerlo, para darle el triunfo a la SAR.

En la final femenina ganaron ambos conjuntos: el AD Carballal al proclamarse campeón (27-25) de la Final Four y segundo clasificado de la Liga. Pero es que el CdeC Lavadores también logró su objetivo, al conseguir la clasificación para la fase de ascenso a Primera Nacional, ya que el AD Carballal no podrá disputarla por el descenso de categoría de su primer equipo.

Era un duelo de rivalidad viguesa, entre dos equipos que se conocen muy bien y que en la Liga regular mostraron una gran igualdad, con una victoria para cada equipo. En esta final, desde el inicio se puso por delante el AD Carballal (11-7, min 20). El Lavadores tampoco se relajaba y siempre hacía la goma y lograba acercarse. Al descanso: 15-13.

La segunda mitad avanzó de forma similar, con el Carballal mandando en el marcador y el Lavadores tratando de recortar distancias, pero encontrándose en numerosas ocasiones con la figura de la meta Salma, que estuvo excepcional, para evitar la remontada. Al final, victoria del Carballal y la fase para el Lavadores.

Sectores juveniles femeninos

Finalizaron los sectores nacionales de la categoría juvenil femenina, sin que ningún equipo gallego haya logrado la clasificación para la fase final. Ayer, en la última jornada del sector, derrotas de Calfrima Carballal y BM Porriño.

BM SANSE, 26 – 25, CALFRIMA CARBALLAL

El Calfrima Carballal cayó derrotado por la mínima ante el BM Sanse, en un partido muy ajustado y luchado hasta el final.

En la primera parte, el Sanse mandaba en el marcador con distancias de hasta cinco goles, para alcanzar el descanso tres tantos abajo (16-13). En la segunda parte, el Carballal apretó en defensa y logró acercarse a sólo un gol (21-20, min. 41). A partir de este momento, el partido avanzó muy igualado y los últimos cinco minutos fueron de infarto, con ataques sin goles por uno y otro equipo. Al final, victoria local y despedida del equipo del Carballal de esta categoría con un tercer puesto en el grupo E de los sectores nacionales.

AEH LES FRANQUESES, 45 – 32, BALONMANO PORRIÑO

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Tercer partido y tercera derrota para el BM Porriño en la fase de ascenso, en un choque en el que no se jugaban nada ninguno de los dos conjuntos. Al equipo gallego le faltó energía a nivel defensivo y ello se vio reflejado en goles fáciles del rival, que en la primera mitad marcaron 24 goles. Al final, el entrenador Abel Estévez dio minutos a todas sus jugadoras, en el partido de despedida de esta generación, que logró alcanzar la fase nacional, aunque quizás le faltó algo en el sector.