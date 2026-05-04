El Baleares, rival del Coruxo en la primera eliminatoria de ascenso

El Coruxo ya conoce a su rival en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Primera RFEF. El equipo verde, que logró la clasificación como quinto del grupo I en una emocionante jornada final, gracias a su victoria sobre la Gimnástica Segoviana (3-1) y a la derrota del Ávila ante el Fabril (0-4), se medirá al potente Baleares en la primera eliminatoria. El sorteo, celebrado en la sede de la Federación Española en Las Rozas, también ha deparado que el Ourense se enfrente al Reus.

Los ourensanos tendrán el factor cancha a favor, con la vuelta en O Couro. El Coruxo se enfrenta al reto más complicado. El Baleares quedó segundo en el potente grupo III, a bastante distancia del tercero, el Poblense, y compitiendo por el ascenso directo hasta el final con el Sant Andreu. Los mallorquines acumularon durante la temporada 19 victorias, 9 empates y 6 derrotas, con 53 goles a favor y 34 en contra.

El partido de ida entre el Coruxo y el Baleares se jugará este domingo en O Vao y la vuelta, siete días después, en el estadio Balear.