El atletismo vigués exige «respeto»

Los emboscó un chaparrón y desde el megáfono, mientras muchos corrían a refugiarse, le retrucaron al meteoro: «Mexan por nós e dicimos que chove». Un alivio humorístico en la indignación vespertina. «Non ó peche», se había repetido antes. Alrededor de 150 miembros de la comunidad atlética viguesa clamaron ayer contra la clausura de las pistas municipales de Balaídos hasta el 5 de junio. Una decisión que el Concello ha decidido por obras y necesidades del Día de las Fuerzas Armadas. Un quebranto en plena temporada al aire libre.

Concentración a las puertas de Balaídos. / Pedro Mina

A las puertas de Balaídos se congregaron atletas, entrenadores y directivos; de infantes y adolescentes a los más veteranos. Había miembros de Celta, AVA, Vila de Vigo, Val Miñor... También el CAR redondelano había firmado el comunicado conjunto de protesta del jueves. Aunque no se adhirió a ese documento, a la concentración sí acudieron del Sporting Comesaña.

Las puertas ya han quedado chapadas. Dentro, media docena de operarios recorrían la grada, que se va a adecentar, y se ha articulado una grúa. «La situación es difícil de explicar», acusa el presidente del Celta masculino, José Ángel Serantes. Recuerda que esa actuación estaba prevista para agosto, durante el descanso estival. «Ese no es el motivo».

El Día de las Fuerzas Armadas implicará diversas actividades por toda la ciudad del 26 al 31 de mayo. En Balaídos, el 27, se desarrollarán actuaciones de música, demostraciones de desactivación de explosivos y de descontaminación, descenso desde helicópteros, exhibiciones con perros y caballos... Si la cubierta de la grada se quiere reparada para ese día, ya advierte Serantes sobre su interior: «Supongo que lo cerrarán para que nadie vea cómo están los vestuarios, baños de mujeres inutilizados... Y en los que funcionan, mejor no entrar».

El fondo y las formas

A juicio de Serantes, «no tiene sentido cerrar la única instalación de atletismo en plena temporada competitiva, con los chicos en Campeonatos de España y Ligas. No tiene justificación. Habrá otras opciones, campos por ahí...». El dirigente lamenta también las formas elegidas por el consistorio: una carta remitida a los clubes y atletas el miércoles, el silencio administrativo a la carta de protesta y una escueta respuesta personal del concelleiro de Deportes, Manel Fernández. «Lo siento mucho», ha escrito. Serantes asume: «Está claro que no van a dar marcha atrás».

Es el último episodio de lo que el atletismo vigués considera una larga historia de agravios. Desde que el gobierno popular de la Xunta rechazó en 2008 el acuerdo que el bipartito había alcanzado con el Concello, la reforma de las pistas se ha enmarañado en el conflicto político. Y ahora, además, ha quedado también a expensas de la construcción de un tanque de tormentas. Javier Álvarez Salgado, dos veces olímpico y concelleiro socialista de Deportes en los ochenta, sospecha: «La primera corporación democrática, con Soto y el querido Leri, consiguió del CSD la pista dentro del proyecto para el Mundial 82. Y ahora nos la quieren quitar también con un Mundial. Esto de los militares es un fuego de artificio».

Pancarta contra la decisión. / Pedro Mina

«Yo estoy aquí para pedir respeto. Respeto es lo primero que se debe tener con una instalación histórica en la ciudad y un deporte que ha aportado olímpicos desde 1960», exige Salgado, aún atleta en activo a sus 82. «El abandono es verdaderamente dramático, una vergüenza. Son las instalaciones más rentables social y deportivamente. Somos gente, no chusma».

Se refiere Salgado al casi millar de usuarios frecuentes de Balaídos, obligados a distribuirse en esta diáspora de mayo: al módulo cubierto del Ifevi, que también cierra el día 18, en el caso de velocistas o saltadores; a las pistas o el foso del CUVI; a Vila Nova de Cerveira en el caso de lanzadores como el grupo que dirige Hermida; a Pontevedra... Sin el sitio suficiente o el material necesario, con largos desplazamientos y el descuadre imposible de los entrenadores. Salgado resume: «Llevamos años sufriendo una barbaridad».