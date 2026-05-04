El Alondras se queda en tierra de nadie tras caer en casa
Nico Paz
1 ALONDRAS: Área, Diego, Adrián Cruz, Adri Hernández (Ube, minuto 67), Luismi, Kopa (Guille, minuto 58), Martín Rafael (Manufre, minuto 82), Rocha (Iker Barreiro, minuto 58), Aitor Aspas, Guime y Lucas.
2 VIVEIRO: Ayoub, Digo, Diego, Jacobo (Henry, minuto 70), Cora (Colucci, minuto 70), Lansade, Rolle, Vicente (Arturo, minuto 74), Esquerdeiro, Álvaro y Manu.
GOLES: 1-0, minuto 28: Adrián Cruz. 1-1, minuto 76: Arturo, de penalti. 1-2, minuto 87: Manu.
El Alondras se despide esta temporada de su afición con una nueva derrota. El Viveiro más necesitado que el cuadro cangués, se llevó los tres puntos de O Morrazo, al remontar en el tramo final del partido. Volver al césped de O Morrazo, restó visibilidad al encuentro, donde apenas se vieron llegadas claras y pocas jugadas enlazadas. Antes de llegar a la media hora de juego y en el primer disparo a puerta, llegaba en tanto alondrista, con un golpeo desde fuera del área de Adrián Cruz, que conseguía un gol de bella factura. El Viveiro a pesar de la necesidad de lograr algo positivo, no daba noticias en ataque hasta el momento. Ya en la segunda mitad y conforme avanzaban los minutos, los visitantes si comenzaron a dar más sensación que su rival, de tomarse en serio la contienda. Vio la luz el cuadro lucense, con un penalti muy discutible, al caer el balón en las manos pegadas de Adrián Cruz. No desaprovechó el regalo arbitral el Viveiro, para lograr la igualada a quince minutos para el final. Por juego ninguno de los dos creaba, el balón parado se volvió en una buena opción para pescar algo. Avisaban los visitantes en un saque de esquina, con un intento de vaselina de Álvaro, que desviaba con apuros Ares. Tuvo la victoria el Alondras con un mano a mano de Manufre, que el delantero local no pudo definir con acierto. Instantes después y rozando el minuto noventa, llegaba el segundo para el Viveiro, tras una falta lateral, con un primer cabezazo que desbarataba Ares y el rechace lo recogía Manu para darle los tres puntos a su equipo. En definitiva ganó el partido el equipo que más lo necesitaba y que más ímpetu puso en hacerlo.
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
- La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
- Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
- Del Ejército a la Benemérita: la Guardia Civil se aloja en Vigo para el inicio de la Vuelta a España femenina
- El colapso de la constructora Oresa llega a Vigo: su «insolvencia inmediata» deja a medias el corazón peatonal de Bouzas
- El chalet con piscina a poco más de una hora de Vigo que puedes adquirir por 160.000 euros