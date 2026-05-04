El Alertanavia también pesca en A Bouza

Un golazo de Javi Nogueira permitió al Alertanavia llevarse los tres puntos de A Bouza y certificar prácticamente su permanencia. El equipo visitante llevó el peso del encuentro y, aunque gozó de varias ocasiones ante la portería defendida por Fernando, no acertó a adelantarse hasta la segunda mitad. Lo hizo en una jugada aislada en la que el Umia perdió un balón en salida. Este acabó llegando a los pies de Javi Nogueira, que disparó desde 30 metros que se acabó colando en la portería de Fernando Abal.

Ficha Técnica: 0-1 UMIA-ALERTANAVIA UMIA: Fernando, Raúl Abal, Baúlde (Cristian, m. 63), Jonatan, Xandre Abal, Jacobo, Adri Fernández (Cubillo, m. 86), Samu Acha (Pablo, m. 63), Berrocal (Marcos Meis, m. 80), Pedro Ramos (Íker, m. 80) y Estban. ALERTANAVIA: Juanjo, Mario, Miguel, Posada (Nico, m. 87), Somoza (Dani, m. 75), Berto (Corbillón, m. 46), Breixo, Javi Nogueira (Diego, m. 87), Tielas (Pedro, m. 61), Lourido y Aarón. GOLES: 0-1, m. 56:Javi Nogueira.