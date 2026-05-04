El Alertanavia también pesca en A Bouza
Un golazo de Javi Nogueira desequilibró el partido
Un golazo de Javi Nogueira permitió al Alertanavia llevarse los tres puntos de A Bouza y certificar prácticamente su permanencia. El equipo visitante llevó el peso del encuentro y, aunque gozó de varias ocasiones ante la portería defendida por Fernando, no acertó a adelantarse hasta la segunda mitad. Lo hizo en una jugada aislada en la que el Umia perdió un balón en salida. Este acabó llegando a los pies de Javi Nogueira, que disparó desde 30 metros que se acabó colando en la portería de Fernando Abal.
Ficha Técnica:
0-1
UMIA-ALERTANAVIA
UMIA: Fernando, Raúl Abal, Baúlde (Cristian, m. 63), Jonatan, Xandre Abal, Jacobo, Adri Fernández (Cubillo, m. 86), Samu Acha (Pablo, m. 63), Berrocal (Marcos Meis, m. 80), Pedro Ramos (Íker, m. 80) y Estban.
ALERTANAVIA: Juanjo, Mario, Miguel, Posada (Nico, m. 87), Somoza (Dani, m. 75), Berto (Corbillón, m. 46), Breixo, Javi Nogueira (Diego, m. 87), Tielas (Pedro, m. 61), Lourido y Aarón.
GOLES: 0-1, m. 56:Javi Nogueira.
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
- La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
- Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
- Del Ejército a la Benemérita: la Guardia Civil se aloja en Vigo para el inicio de la Vuelta a España femenina
- El colapso de la constructora Oresa llega a Vigo: su «insolvencia inmediata» deja a medias el corazón peatonal de Bouzas
- El chalet con piscina a poco más de una hora de Vigo que puedes adquirir por 160.000 euros