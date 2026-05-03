El Trofeo Repsol se resuelve de la forma más apretada

Tras tres intensas jornadas, concluyó en Baiona el Trofeo Repsol-48ª Regata de Primavera, prueba organizada por el Monte Real Club de Yates, en la que los 40 barcos en liza dieron su cien por cien para pelear por la victoria en una de las ediciones más apretadas de los últimos años.

Diego Álvarez, el regatista más joven. / Lalo R. Villar

Después de la primera prueba disputada el viernes en la ría de Vigo y de la costera de 20 millas hasta Sanxenxo el sábado, el trofeo se resolvió en la etapa de vuelta a Baiona, en la que la flota pudo completar el recorrido con viento noroeste e intensidades que oscilaron entre los 12 y 18 nudos.

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Magical (ORC 0-3), Deep Blue 2.1 (ORC 4-5), Salaño Dos (ORC A Dos), Bouvento (ORC Extra y Fígaros) y Maximino Walkirias (J80) son los nuevos campeones. La cita se cerró con la entrega de trofeos y un reconocimiento especial al regatista más joven de la flota, Diego Álvarez Garrido, que con solo 11 años disputó la prueba a bordo del J80 Sin Perdón. La próxima cita, el 13 de junio, con la flota autonómica de A Dos y el título de Campeones Gallegos en juego.