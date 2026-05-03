El Oporto de Gabri Veiga, campeón de la liga portuguesa: «Ha superado mis expectativas»

El Oporto de los españoles Samu Aghehowa, Gabri Veiga y Borja Sainz se proclamó este sábado campeón de la Liga de Portugal 2025/26 tras vencer al Alverca, club propiedad del madridista Vinícius Júnior, por 1-0 en la trigésima segunda jornada.

Las celebraciones comenzaron en el minuto 41, cuando Bednarek anotó de cabeza el único gol del partido tras un saque de esquina lanzado por el excéltico Veiga, que a su vez sumó su octava asistencia en el campeonato.

El centrocampista gallego, de O Porriño, festejó el título de la Liga Portugal que conquistó con el Oporto y consideró que su primera temporada en Portugal «ha superado» sus expectativas.

«Soy muy afortunado de haber encontrado algo que ha superado mis expectativas (...). Tengo que agradecer al entrenador (Francesco Farioli) por haberme hecho mejorar y al presidente (André Villas-Boas) por toda la confianza que ha depositado en mí», afirmó Veiga en declaraciones al canal de televisión luso Sport TV.

El Porto es el campeón de Portugal. / MANUEL FERNANDO ARAUJO / EFE

El gallego, de 23 años, afirmó que los 'dragones' fueron «justos ganadores» de la Liga, y atribuye el título al trabajo de todo el equipo.

«Por encima de todo, lo que destaco, más allá de las individualidades, es el gran equipo que tenemos. Luchamos unos por otros, y si no fuera así, no estaríamos aquí celebrando», afirmó.

Y añadió: «Mi primer objetivo aquí, antes que cualquier gol, antes que cualquier asistencia, era devolver al Oporto al lugar que se merece, que es ser el mejor equipo de Portugal. Hoy estamos en lo más alto. Es muy merecido por nuestro trabajo, estamos muy contentos».

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3 goles y ocho asistencias

Veiga regresó a Europa a principios de temporada tras dejar el Celta de Vigo para jugar en Arabia Saudita, y fue una de las piezas clave de la conquista del Oporto. Lleva 3 goles y ocho asistencias en la Liga, la última de las cuales dio lugar al gol de Bednarek este sábado frente al Alverca (1-0) que selló la victoria en la liga.