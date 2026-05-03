José Luis Ríos, primer líder de la Regata Ría de Vigo

José Luis Ríos (RCN Vigo) se ha convertido en el primer líder de la Regata Abanca Ría de Vigo de Optimist tras una tarde espectacular con un cuarto puesto, un triunfo de manga y un tercer lugar pese al acoso de cualificados rivales de otras comunidades autónomas. En el top ten figuran ocho regatistas no gallegos, lo que ya da un primer aviso del nivel que espera en la casi inmediata Copa de España.

La jornada, que empezó lluviosa, varió sustancialmente con el paso de las horas, y cuando el comité de regatas envió a la flota al agua, a la espera de que entrase un viento estable, las condiciones de navegación fueron inmejorables, con el campo de regatas cerca de la baliza de Con de Pego. Un viento del noroeste y unos 8-10 nudos, con más presión en la salida que en la boya de barlovento, permitió celebrar las tres pruebas programadas. Los otros ganadores parciales fueron Miguel Echávarri (RCM Santander) y María Antonia Peñalver (Club Náutico Mar Menor). Este lunes la flota está convocada para las 11:00 horas.