Fútbol / 3ª RFEF
El Gran Peña quiere llegar vivo a la última jornada de la Liga
Redacción
El Gran Peña despide esta tarde la temporada ante sus aficionados con un claro objetivo, llegar vivo a la última jornada del campeoanto.
La clasificación para el play off de ascenso a Segunda se antoja muy complicado, pero las matemáticas dicen que todavía hay opciones.
Los de Barreiro reciben esta tarde a un Racing Villalbés que ocupa la última plaza de play off y que está a cuatro puntos, con seis en juego. Todo pasa porque el Gran Peña se lleve los tres puntos en el partido ante los lucenses, y esperar a los resultados que se registren en la jornada de esta tarde.
Todos los partidos de los equipos implicados, tanto por arriba como por abajo, comenzarán a la misma hora, seis de la tarde, por lo que volveremos al fútbol de antes, el de la radios para conocer cómo va la jornada.
La victoria de la semana pasada en Barbadás, con los cuatro goles de Cellerino, han abierto un hueco en la ilusión de los vigueses, que quieren mantener hasta el final. n
CAMPO: Barreiro.
HORA: 18 horas.
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