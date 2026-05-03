El Coruxo jugará el play-off de ascenso

Se obró el "milagro" en el campo de O Vao. La victoria del Coruxo victoria ante la Gimnástica Segoviana por 3-1y los resultados de los equipos implicados le beneficiaron para conseguir la clasificación para la fase de ascenso a Primera Federación que comenzarán a disputar la próxima semana. Los vigueses jugaron un gran partido, dominando de principio a fin a un conjunto segoviano, que también se jugaba su presencia en la fase de ascenso, que tuvo en su portero a su mejor aliado, ya que detuvo hasta cuatro claras ocasiones de mano a mano de los jugadores vigueses.

Un gol de Xavi Cidre en el primer tiempo comenzó a inclinar la mañana a favor del equipo de Javi Pereira. Y llegaban buenas noticias de Avila donde el Fabril se puso muy pronto por delante. Para que el Coruxo estuviese peleando por el ascenso necesitaba su triunfo y que Numancia o Avila tropezasen en los partidos que jugaban en sus campos. Después del descanso todo salió a pedir de boca. El Fabril amplió su diferencia en Avila (acabó 0-4) mientras el Coruxo, que ya dependía de sí mismo, asentó su triunfo con los dos goles de Xavi Sola. Los vigueses terminaron el encuentro celebrando por todo lo alto la clasificación junto a sus aficionados sobre el terreno de juego