El Coruxo, a ganar y esperar

El Coruxo llega a esta última jornada de la temporada con la ilusión y ganas de prolongarla un poco más con la disputa del play off de ascenso. Los vigueses son conscientes de que no dependen de ellos para jugar la fase, pero lo que si tienen claro es que todo pasa por sumar los tres puntos ante la Gimnástica Segoviana. Luego necesitarían el tropiezo de Avila o Numancia que juegan como locales

La complicación es que los gimnásticos también se juegan, en esta ocasión, pelear por el ascenso de categoría, por lo que sobre el césped de O Vao veremos a dos equipos que irán a por la victoria.

El equipo han entrenado bien a lo largo de toda la semana. Los jugadores son conscientes de lo mucho que se juegan y quieren acabar con la irregularidad que han mostrado en su terreno de juego a lo largo de la temporada. Y es que de O Vao se han escapado veinticuatro puntos, una cifra muy importante cuando está jugando por algo tan importante como el ascenso.

Javi Pereira, entrenador del equipo vigués, convocó para el partido a todos los jugadores disponibles, cayéndose únicamente Álvaro Naveira, que lleva varias semanas en el dique seco. El que podría volver al «once» inicial es David Añón, que entrenó con el grupo y podría ser el referente ofensivo buscando el gol que tanto necesita en el encuentro de esta mañana.

Curiosamente, y aunque siempre hablamos de la falta de efectividad ante la portería rival, la realidad es que la Gimnástica Segoviana tampoco es un equipo que vea la portería contraria con facilidad. De hecho, es el equipo del grupo de cabeza, que menos goles ha marcado en las treinta y tres jornadas disputadas. El Coruxo ha marcado siete goles más que los segovianos, y solamente ha encajado tres más.

Los dos equipos se vieron las caras en el mes de octubre en el campo de La Albuera. En aquella ocasión, la victoria cayó del lado del equipo local por dos a cero. René adelantó a la Segoviana a menos de quince minutos para la conclusión del partido, encajando el segundo tanto en el tiempo añadido, con los jugadores del Coruxo volcados en ataque buscando la igualada en el marcador.

Javi Pereira, entrenador del equipo vigués, afirmaba en la previa del partido que «estamos muy ilusionados por ponerle la guinda a la temporada con la clasificación para el play off. Es una sensación compartida por el vestuario y tenemos muchas ganas de alargar la temporada unas semanas más, poniendo al máximo nuestros límites. Todo lo que ha sido la temporada, se junta en un pico que es este fin de semana. Todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de toda la temporada lo tenemos que plasmarlo sobre el terreno de juego en este último partido, y eso es lo que queremos que se vea.».

Y es que además del premio de disputar el play off de ascenso a Segunda Federación, también está en juego la participación en la próxima edición de la Copa del Rey. Por reglamento la disputan los cinco primeros clasificados de cada uno de los cinco grupos. Sin embargo, los dos primeros clasificados del Grupo I son dos filiales, Fabril y Vetusta, por lo que se saltan y se meterá hasta el séptimo clasificado, puesto que en estos momentos ocupa el Coruxo.

Es por ello que el partido de esta mañana en O Vao es el más importante de la temporada, pudiendo registrarse un gran lleno. n

CAMPO: O Vao.

Noticias relacionadas

HORA: 12 horas.