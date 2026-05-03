El Celta se acerca a la Final Four

50 BOSONIT UNIBASKET: Alonso (6), Aldecoa (7), Losada (0), Van Schaik (12), Sedlaková (5) -cinco inicial- Padrosa (0), Florez (4), Sañudo (3), Forster (7) y Llorente (6). 60 CELTA FEMXA ZORKA: Vizmanos (11), Boquete (5), Bermejo (13), Salinas (4), Kelliher (11) -cinco inicial- Vennema (3), Rodríguez (2), Cabrera (2) y Gea (9). PARCIALES: 5-18, 20-12, 12-14 y 13-16.

El Celta Femxa Zorka no falló en Logroño y consiguió diez puntos de ventaja para el partido de vuelta que se disputará el próximo sábado a las 19 horas en el pabellón de Navia. Esta eliminatoria se juega a doble vuelta, por lo que se resolverá por diferencia de puntos entre los dos partidos. La Final Four está algo más cerca.

Cristina Cantero no arriesgó con Diana Cabrera en el «cinco» inicial, que vio el comienzo del partido desde el banquillo. La concentración del equipo fue máxima desde el salto inicial. Defensivamente, el equipo entrenado por Cantero rindió a un nivel muy alto, elevando un punto la defensa y consiguiendo que las riojanas no pudieran lanzar desde larga distancia, ni fueran capaces de meter balones dentro de la zona. De hecho, la primera canasta en juego la hicieron a los siete minutos. Los tres puntos que llevaban hasta ese momento habían sido desde la línea de tiros libres.

Las riojanas mejoraron en defensa tras un tiempo muerto solicitado por su entrenador, pero no pudieron evitar que el partido llegara al final de los primeros diez minutos de juego con ventaja del Celta Femxa Zorka por trece puntos (5-18).

El segundo cuarto arrancó con un Unibasket colocado en una zona 2-3 que se le atragantó a las viguesas, que en los cinco primeros minutos del cuarto solamente fueron capaces de anotar seis puntos. La entrenadora viguesa le tuvo que dar más minuto de los esperados a Cabrera, ya que Kelliher cometió su segunda falta personal a los dos minutos, y no quería asumir riesgos.

Pero las dificultades en hacer puntos se compensaba con la defensa. Las viguesas seguían muy centradas y Unibasket solamente podía recortar la desventaja desde la línea de tiros libres, pero con un 57% de acierto tampoco era argumento suficiente como para confiar en la remontada,

El técnico riojano solicitó un tiempo muerto a dos minutos para llegar al descanso y doce puntos abajo en el marcador. Un minuto que cortó el buen hacer de las viguesas, que vieron como en esos dos minutos el Unibasket hacía un parcial de 7-0 que le permitía llegar al descanso con tan solo cinco puntos de desventaja.

Los primeros minutos del tercer cuarto fueron locos, con numerosos fallos en los lanzamientos y demasiadas pérdidas. Y eso que el cuarto no pudo comenzar mejor con un triple de Deva bermejo. Unibasket mantenía la zona 2-3 y a cuatro minutos para llegar al final del cuarto Cristina Cantero solicita un tiempo muerto tras ponerse el Unibasket a un punto, 35-36. Cantero metió juntas en pista a Kelliher y Cabrera y es que había que explotar el juego interior, ya que tenían muchos problemas con el exterior.

El Celta Femxa Zorka seguía fuerte en defensa y metiendo balones dentro de la zona conseguían un parcial de 2-8 que le permitía iniciar el último cuarto del partido con siete puntos de ventaja.

El momento clave del partido llegó a los dos minutos de juego. Van Schaik anotó un triple que reducía la diferencia a seis puntos. Sin embargo la reacción no tardó en llegar, y en la siguiente jugada Bermejo anotaba otro triple, que volvía a poner las cosas en su sitio.

El Celta Femxa Zorka llegó físicamente mejor a los minutos finales del partido. Las viguesas sabían que lo importante era la diferencia de puntos, no la victoria en si, por lo que no arriesgaron.

Al final, diez puntos de diferencia para las viguesas, que tendrán que defender el próximo sábado en Navia.

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En las otras eliminatoria, Lima Horta ganó de cinco a Unicaja; y el Zamora al Melilla, de tres.