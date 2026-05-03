El Carballal sénior cierra con derrota la temporada

A.D. CARBALLAL, 20 – 38, SOLISS BM POZUELO DE CVA 20. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho, Antía Seijo (9), Daniela Carranza, Naihara Costas, Lidia Portela, Andrea Cristina Amarilla (1), Lucía Villamarín (1), Uxía Fernández, María Pereira, Paula Gómez, Alejandra Montenegro (2), Nerea Arias (2), Uxía Fernández, (1), Sabela Vázquez (2), Yaiza Alonso (2). 38. SOLISS BM POZUELO DE CVA: Paula Quiles, Noelia Domínguez (5), María Laguna (5), Daniela Xiomara (2), Paula Moya, Martina Pilar (4), Noelia Delga (7), Catalina Francisca (3), Elena Díaz (3), Andrea Suárez, Selena Maitini (3), María Montoro, Martina Hoh (2), Antonia Pascuala (4). ÁRBITROS: Raul López y Álvaro García. Excluyeron dos minutos a las locales Helena Sancho, Antía Seijo, Lucía Villamarín (2) y Yaiza Alonso (2), y a las visitantes Daniela Xiomara, María Montoro y Antonia Pascuala. PARCIALES: 3-1, 4-7, 5-10, 7-11, 8-15, 10-17 (descanso), 12-20, 12-24, 15-27, 18-31, 19-35, 20-38 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 25ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pavillón Municipal de Carballal.

Poco pudo hacer el AD Carballal frente a un Pozuelo de Calatrava que se jugaba el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola.

Las viguesas, con multitud de bajas y ya descendidas, recibían a un líder que sabía que, si ganaba, garantizaba el ascenso a la máxima categoría. A pesar de ello, el Carballal comenzó muy bien, con un parcial de 3-0, que obligó al entrenador visitante Eusebio Angulo a solicitar el primer tiempo muerto antes de que se cumpliesen los cinco minutos de juego. Pero funcionó a la perfección y a partir de ahí el Pozuelo de Calatrava se hizo con el control del juego y del marcador. Al descanso, 10-17. La segunda mitad, fue una fiesta visitante, que tenía el ascenso en la mano, hasta que con el pitido final llegó la explosión de alegría.