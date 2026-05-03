Fútbol
Alex Ferguson, hospitalizado antes del Manchester United-Liverpool
El técnico escocés fue trasladado en ambulancia, y por el momento, no se han facilitado más detalles sobre su estado
EFE
Londres
El exentrenador del Manchester United Alex Ferguson fue trasladado este domingo a un hospital tras encontrarse indispuesto en el estadio Old Trafford poco antes del encuentro entre los 'Diablos Rojos' y el Liverpool, informaron medios locales.
El técnico escocés, que dirigió al Manchester United durante 27 años y que suele presenciar los partidos desde el palco del estadio, fue trasladado en ambulancia, y por el momento, no se han facilitado más detalles sobre su estado.
Ferguson, de 84 años, fue visto horas antes del inicio del encuentro compartiendo con invitados en las instalaciones del club.
El técnico ya sufrió en 2018 una hemorragia cerebral que puso en serio riesgo su vida, aunque logró recuperarse.
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
- La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
- Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
- Del Ejército a la Benemérita: la Guardia Civil se aloja en Vigo para el inicio de la Vuelta a España femenina
- El colapso de la constructora Oresa llega a Vigo: su «insolvencia inmediata» deja a medias el corazón peatonal de Bouzas
- El chalet con piscina a poco más de una hora de Vigo que puedes adquirir por 160.000 euros