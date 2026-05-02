Fútbol Juvenil
El Val Miñor se juega ante sus aficionados la permanencia en la categoría
Última jornada en la División de Honor juvenil, con la atención centrada en el campo de Condomínguez, en donde el Val Miñor se juega la permanencia.
VAL MIÑOR-DEPORTIVO. Los de Val Miñor se juegan la vida mañana por la tarde ante sus aficionados. Les llega un empate para cumplir el objetivo de la permanencia. El problema es que enfrente tendrá a un Deportivo que solamente ha perdido un partido, empatando ocho, a lo largo de la temporada. Los jugadores entrenados por Marco saben lo mucho que se juegan, y durante toda la semana han preparado el partido con gran intensidad, sabedores de que hay que puntuar. El encuentro comenzará a las 16.30 horas en el campo de Condomínguez.
CELTA-LUGO. El Celta despide la fase regular recibiendo esta mañana, a las 12 horas, en A Madroa. Un encuentro sin nada en juego para los dos equipos, que han cumplido sus objetivos. Los célticos piensan en la eliminatoria de cuartos de la semana que viene ante el Las Palmas.
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