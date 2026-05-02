Seis do Nadal y Sar jugarán la final de Primera Autonómica

Distevi Seis do Nadal y Sar Opmobility cumplieron con los pronósticos y se clasificaron para la final de la Final 4 de Autonomía Masculina, en busca de una plaza para disputar la fase de ascenso a Primera Nacional Masculina.

Pero en ambos casos fueron dos semifinales muy disputadas e igualadas. El Seis do Nadal tuvo que remontar para superar al BM Chapela (3º), ya que los chapeleiros tuvieron la iniciativa durante 45 minutos, aunque con distancias cortas de hasta tres goles. En el minuto 46 el Seis do Nadal logró empatar (25-25) y a partir de ahí se puso por delante. Eso sí, la emoción estuvo asegurada hasta el final con distancias mínimas, muchas exclusiones y un Xandre salvador en la portería del Seis do Nadal.

En la otra semifinal, aunque el final estuvo muy igualado, durante el partido la SAR dominó con cierta comodidad. Tras un inicio equilibrado, en el tramo final de la primera parte, La SAR logró escaparse en el marcador para llegar al descanso cuatro tantos arriba (12-8). En la segunda mitad, la diferencia siguió creciendo hasta los siete goles en el minuto 51 (21-14). Tiempo muerto del Noroplaza Atlántico, que comenzó a recortar hasta quedarse al borde del empate.

Hoy se disputará la final a partir de las 16:30 horas en el Pavillón Manuel González Soto de Chapela.

DISTEVI SEIS DO NADAL, 33 – 31, BALONMAN CHAPELA

SAR OPMOBILITY 23, - 22, NOROPLAZA ATLANTICO

El Lavadores, tras conseguir la clasificación, con sus aficionados. / FDV

Final Four Femenina

En la categoría femenina, los protagonistas de la final serán el CdeC Lavadores y el AD Carballal, tras la celebración de las semifinales ayer en Chapela. Eso sí, el Lavadores ya tiene garantizada su clasificación para la fase de ascenso, ya que el Carballal no podrá disputarla por el descenso de su primer equipo a Primera Nacional. La final se disputará en Chapela a partir de las 18:30 del domingo.

El CdeC Lavadores logró la clasificación para la final al superar al Calvo Xiria en un partido que se definió en la primera mitad, en la que las viguesas fueron muy superiores (19-8) con una fantástica defensa y la actuación estelar de su meta Antía.

En la segunda, el Calvo Xiria salió muy bien y con un parcial de 1-6 en 7 minutos metió el miedo en el cuerpo a las viguesas. Tiempo muerto de Anxo Otero y reacción del Lavadores, que frenó la remontada del conjunto de Carballo. A partir de ahí, el partido avanzó tranquilo para las viguesas con distancias amplias de 8-10 goles, hasta que en el tramo final el Xiria maquilló un poco el resultado.

En la segunda semifinal alcanzó su plaza en la final el Carballal, tras una gran remontada en los últimos minutos. La primera mitad estuvo tremendamente igualada, con grandes defensas y fantásticas actuaciones tanto de Lara como de Salma en portería. Así, ninguno de los dos equipos logró en ningún momento irse de dos goles. Al final, casi sobre la bocina, el Samertolameu alcanzó el descanso un gol arriba (11-12).

Tras la charla en vestuarios, cambió un poco la dinámica del partido, ya que los ataques se imponían a las defensas, aunque las porteras seguían aportando paradones. Así, el Samertolameu aumentó las distancias, poco a poco hasta los tres goles (16-19, min. 45), lo que provocó el tiempo muerto del Carballal, que además tenía el problema de las molestias musculares de Sara Pereira, uno de sus pulmones. Pero el equipo vigués tenía más y a falta de cinco minutos, logró empatar el partido y llegar con fuerzas al último minuto en el que cerró la victoria.

CDEC LAVADORES VIGO, 31 - 25, CALVO XIRIA

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